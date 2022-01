Después de que Estados Unidos reportó la friolera de un millón de vacunados el lunes pasado, comenzaron las especulaciones sobre si se podría alcanzar en los próximos meses la denominada "inmunidad colectiva", producto de que se generarían los anticuerpos necesarios contra el Covid-19, al estar familiarizados los organismos, producto de la alta contagiosidad. Sin embargo, los especialistas advierten sobre confiarse en esta posibilidad.

La última variante de preocupación ya fue detectada en más de 100 países desde noviembre pasado. Ómicron se está extendiendo de manera tan explosiva por Estados Unidos, que muchos hospitales esperan que iguale o supere los registros anteriores de admisión de pacientes con COVID-19. Por ello se preparan para un alza continua en la demanda de camas.

Anthony Fauci, el jefe epidemiólogo de la Casa Blanca, alertó que el aumento de casos por la variante Ómicron no tiene precedentes. Según explicó, el país está experimentando “un aumento casi vertical” de contagios. El principal experto en enfermedades infecciosas de ese país dijo también que sigue existiendo el peligro de que se produzca un aumento de las hospitalizaciones debido al gran número de casos de coronavirus

“Se ha hablado mucho de que esto es así, la gran ola que finalmente infectará a la mayoría de las personas. Es posible que con esta ola de Ómicron, alcancemos un nivel de inmunidad colectiva”, dijo el doctor Luis Ostrosky, jefe de enfermedades infecciosas con la Escuela de Medicina McGovern del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

El principal asesor de salud de Israel, Nachman Ash, dijo recientemente que cree que su país podría alcanzar la inmunidad colectiva en función de los crecientes niveles de infecciones por Ómicron: “Las cifras de infección tendrán que ser muy altas para alcanzar la inmunidad colectiva.

Ahora bien, lo que la comunidad de la salud denomina “inmunidad colectiva” generalmente ocurre cuando una gran parte de la población es inmune y el virus o la bacteria no pueden encontrar un huésped dentro del cual puedan reproducirse. La inmunidad colectiva se puede lograr haciendo que suficientes personas contraigan una infección y luego desarrollen una inmunidad natural, o con una sólida cobertura de vacunación. Aproximadamente el 94% de las personas deben ser inmunes para detener con éxito la transmisión, según la Clínica Mayo .

Pero el problema con la inmunidad colectiva es que probablemente sea sensible al tiempo. “Siempre empezamos a ver una disminución de los anticuerpos a los pocos meses”, advirtió Ostrosky. La inmunidad conferida no solo tiene un tiempo limitado, sino que también puede no proteger contra otras mutaciones del coronavirus. “Una infección con esta variante en particular no garantiza la protección contra futuras variantes”, agregó Ostrosky.

El doctor Gregory Poland, jefe del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, sostuvo que siempre que el COVID-19 pueda mutar, es probable que la inmunidad duradera esté descartada. “Si surge otra mutación o variante de preocupación que evade más completamente los anticuerpos que las personas han acumulado, comenzamos de nuevo”.

