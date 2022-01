The Best FIFA 2021: con Messi, quiénes están nominados y a qué hora es

Se viene la entrega de los premios The Best FIFA, el galardón que otorga la entidad que regula el fútbol a nivel mundial desde 2016. Con Lionel Messi entre los candidatos a quedarse con el reconocimiento, conocé quiénes son todos los nominados, cuándo se entrega y cómo ver la ceremonia.

The Best FIFA 2021: a qué hora es la gala

El premio se entregará este lunes 17 de enero, a partir de las 15 de la Argentina, en una ceremonia que tendrá lugar en Zúrich, Suiza, ciudad en la que se encuentra la sede del organismo que comanda el fútbol.

The Best FIFA: cuáles son las distinciones que otorga

Como en cada edición, la FIFA reconocerá al jugador y jugadora del año, entrenador de fútbol masculino del año, entrenador de fútbol femenino del año, arquero y arquera del año, premio Puskás al mejor gol, el mejor 11 masculino del año, 11 femenino del año (seleccionados por FIFPRO) y. por último, el premio FIFA Fair Play.

Cómo ver EN VIVO la gala del premio The Best FIFA

La ceremonia se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo vía streaming ya que será transmitido por la señal de FIFA TV y el canal de YouTube de la FIFA. A su vez, como de costumbre, vas a poder seguirlo en la pantalla de TyC Sports y también el minuto a minuto de la gala en la web de TyCSports.com.

Qué es The Best FIFA

El primer antecedente del The Best son los FIFA World Player, que se entregaron entre 1991 y hasta 2009 para reconocer al mejor futbolista del año, pero más tarde, entre 2010 y 2015 se fusionaron con France Football para otorgar en conjunto el Balón de Oro. Finalmente, y a partir de 2016, se crearon los The Best que persisten hasta la actualidad.

Los votos los entrega un jurado internacional compuesto por los actuales entrenadores y capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas, y un periodista especializado de cada país representado por un combinado nacional. Además, los usuarios registrados en el sitio de la FIFA.

The Best FIFA: todos los nominados para el premio 2021

Los finalistas a mejor jugador:

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Los finalistas a mejor entrenador:

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / selección de Italia)

Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Los finalistas a mejor arquero:

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Los finalistas al Premio Puskás:

Érik Lamela (ARG) – Arsenal FC vs. Tottenham (Premier League - 14 de marzo de 2021)

Patrik Schick (CZE) – República Checa vs. Escocia (Eurocopa 2020 - 14 de junio de 2021)

Mehdi Taremi (IRN) – Chelsea FC vs. FC Porto (Champions League - 13 de abril de 2021)

Las finalistas a mejor arquera:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Los finalistas a mejor entrenador de fútbol femenino:

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra)

Las finalistas a mejor jugadora:

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Cuántos premios The Best tiene Lionel Messi

La Pulga irá por su segunda conquista de este trofeo que se otorga desde 2016 y que hasta el momento tan solo conquistó en 2019. Entre los máximos favoritos que quedaron fuera de la nominación final se destacan Cristiano Ronaldo, ganador en las primeras dos galas, y Kylian Mbappé.

Todos los ganadores del premio The Best

2020 - Robert Lewandowski

2019 - Lionel Messi

2018 - Luka Modric

2017 - Cristiano Ronaldo

2016 - Cristiano Ronaldo

FUENTE: TyC Sports.