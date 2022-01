“Esto también pasará”, escribió Betiana Blum en un posteo en Instagram con el que anunció que había dado positivo en el test de coronavirus y agradeció el apoyo de quienes se contactaron con ella para ver cómo estaba.

“Gracias por el amor y la preocupación que recibo a diario”, decía en el posteo naranja con letras blancas que publicó y en el texto agregó, divertida y ocurrente, fiel a su estilo: “Llegó el corona, no pienso discutir con él”. Luego aclaró que estaba pasando “todo liviano y sin fiebre”.

En otro de sus posteos, la ex Campeones de la vida, Soy Gitano y Valientes agradeció a toda la gente que la atendió el el centro de testo al que fue, ubicado en la Iglesia Evangélica Baustita el Rey Jesús en el barrio de Palermo. “Un lugar genial, son todos muy amorosos”, había dicho.

La actriz de 82 años, aún recordada por interpretar a Nora Musicardi en Esperando la carroza, actualmente brinda clases de teatro y hace unas semanas grabó el clip “Amor pasajero” de Sebastián Yatra, que se podrá ver el próximo viernes.

Hace poco menos de un año, tras recibir la primera dosis de la vacuna, la artista había hablando con Teleshow y se había mostrado aliviada. “Una vez que se abre la posibilidad de darte la vacuna, no dártela es como jugar con fuego, así que me inscribí”, había dicho quien formo una de las primeras tandas de personas en recibir la inmunidad.

“Me pasa algo muy básico, tengo un nivel de dolor bajo, tengo terror de que me duelan las cosas. Una vez que llegué al lugar fue impresionante la organización y el trato. Desde que llegás y buscan tu nombre, seguís caminando y te van guiando. Esperás sentado y te llaman por tu nombre, había gente pero es rápido. La mujer que me atendió fue muy amorosa, le pregunté si dolía y me dijo que no, que estuviera tranquila. El pinchazo fue una pavada. Después hay que quedarse un momento para ver si había reacción, pero no tuve nada”, había contado tras salir de la Mezquita Rey Fahd, en la calle Bullrich, ubicada en el barrio de Palermo, cerca de su casa, para que le dieran la primera dosis de la Sputnik.

Aunque la vacuna le aportaba tranquilidad, en ese momento había asegurado que seguiría cuidándose: “Creo que hay que hacerlo igual. Si podemos hacer algo para retomar el ritmo de trabajo, hay que hacerlo, hay personas que ganan para comer en el día, entonces, uno tiene que tomar responsabilidad y hacer lo mejor que puede respecto a la pandemia”.

Como para la mayoría de las personas, el encierro no había resultado fácil: “En la medida en que vos te encerrás, es peligroso, entra una cosa como que ya terminó, que ya trabajaste, que pasó, y no es así, está lleno de posibilidades de hacer cosas lindas”.

Betiana venía “de un ritmo de trabajo feroz” cuando se decretó la cuarentena obligatoria en el país, por lo que tuvo que suspender unas vacaciones que tenía planeadas en México: “Unos amigos unos días antes me aconsejaron que cancelara el viaje, en ese momento parecía imposible que no pudiera volver si me iba. De golpe, todo se detuvo, apenas empezó todo dormí, dormí, dormí, un placer”. Sin embargo a las semanas advirtió la necesidad de retomar la actividad y se reinventó, brindando en el 2020 sus clases de teatro de manera online.

FUENTE: Infobae.