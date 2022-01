Pese a haber cursado el Covid-19, Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina, aún no tiene el negativo y no podrá viajar a Chile. Además, Mac Allister dio positivo y Buendía es su contacto estrecho. Aimar tampoco viajará.



"Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo", adelantó el técnico en conferencia de prensa.

"Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile", sostuvo el DT.

Además, informó que "Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte de cuerpo técnico. Por otra parte, cómo última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar".

Por otra parte, Scaloni dijo que aún no confirmó el equipo porque esperarán a llegar a Chile, donde les harán más PCR y allí tendrán los resultados finales.

FUENTE: Ámbito.