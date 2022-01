Irán se clasificó al Mundial: cuáles son las 14 selecciones que ya están en Qatar 2022

Este jueves Irán selló su pasaje para el Mundial de Qatar y estará así por sexta ocasión en su historia en un torneo de estas características, la tercera de manera consecutiva. El objetivo lo cumplió tras su victoria sobre Irak por 1-0 en Teherán, en un partido del Grupo A de las Eliminatorias Asiáticas.

La selección iraní es la decimocuarta en validar su pasaje para el Mundial 2022 (que se disputará entre el 21 noviembre y el 18 diciembre, día de la gran final. Además, es el segundo equipo de su confederación en conseguirlo, después del propio Qatar, clasificado directamente por ser el organizador.

Irán se ha mostrado muy fuerte en el grupo A, invicto con seis victorias en siete partidos, cuando aún restan tres jornadas para el final. De esta forma se suma a los otros 13 que ya habían conseguido su boleto.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL:

. QATAR (ANFITRIÓN)

. IRÁN

. ARGENTINA

. ALEMANIA

. BRASIL

. BÉLGICA

. CROACIA

. DINAMARCA

. ESPAÑA

. FRANCIA

. INGLATERRA

. SERBIA

. SUIZA

. PAÍSES BAJOS

Con respecto al resto de las Eliminatorias. En Asia aún quedan tres lugares, uno por la zona A, que por el momento ocupa Corea del Sur y dos por la zona B, que hasta ahora serían de Arabia Saudita y Japón. Además, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Australia estarían disputando un partido para definir el lugar en el repechaje, que se jugará en marzo a partido único en sede neutral.

En Europa, solamente queda disputar la repesca. Son tres boletos por los que lucharán en marzo 12 selecciones (Escocia, Ucrania, Gales, Austria, Rusia, Polonia, Suecia, República Checa, Italia, Macedonia del Norte, Portugal y Turquía) divididas en tres llaves:

En Sudamerica, se deben disputar las útlimas cuatro jornadas para determinar qué naciones acompañarán a Brasil y a la Argentina. Por el momento Ecuador y Colombia se estarían quedando con los pasajes rumbo a Qatar, mientras que Perú iría al repechaje a partido único contra un rival asiático.

Por su parte, La Concacaf disputará hoy su novena fecha sobre un total de 14 y los mejor acomodados en la tabla son Canadá (16 puntos), Estados Unidos (15 puntos), México (14) y Panamá (14). Los tres primeros se clasificarán de forma directa, a la vez que el cuarto dirimirá su acceso al Mundial en una repesca ante un adversario de Oceanía.

A su vez, en África ya están los 10 finalistas que deberán jugar duelos ida y vuelta para definir a los cinco que vayan a Qatar 2022. Es así que los boletos se los disputarán en marzo Egipto vs. Senegal, Camerún vs. Argelia, Nigeria vs. Ghana, RD Congo vs. Marruecos y Mali vs. Túnez.

Por último, en Oceanía, la pandemia del coronavirus atrasó la actividad y se decidió que la Eliminatoria que entrega una sola plaza para un repechaje se celebre en marzo de este año.

