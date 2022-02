El “árbitro de la paz” que revoluciona las redes con sus charlas en el fútbol infantil para jugadores y padres antes del partido

La charla previa al inicio de un partido infantil de la liga de Andalucía (España) de Ángel Jiménez está dando la vuelta al mundo. El árbitro federado, y embajador de la Plataforma 090 (Cero violencia en 90 minutos), se convirtió en un ejemplo para muchos después de escuchar las palabras y los valores que le transmite tanto a los niños en el campo como a los padres en la grada.

En el video que comenzó a hacerse viral se pudo escuchar como el referí le hablaba a los jóvenes jugadores sobre el respeto, la honestidad y el compañerismo que tiene que reinar en el ambiente del fútbol infantil a través del uso del “VAR de la afición” (“Ver, Animar y Respetar”).

“Insultos no voy a permitir, el partido se terminaría sin problema. Ellos tienen que vivir el mejor partido. Toda la semana escuchamos barbaridades, este es un deporte bonito y tenemos que cuidarlo. Es una herramienta educativa fenomenal”, consideró Jiménez, quien además trabaja como profesor de ESO (Educación secundaria obligatoria) y Bachillerato en un colegio de Málaga.

“No es tan importante si ganan o pierden. Ellos intentarán ganar, por supuesto, pero se puede perder y no pasa nada, absolutamente nada. Yo me voy a equivocar, lo digo de antemano, estoy absolutamente seguro. Entiendo que puedan reprocharme que no tenga la aptitud correcta. Pero ellos también se equivocarán, con el árbitro es igual”, continuó mientras se dirigía tanto a los niños como a los familiares que asistieron al encuentro.

“Aparte del respeto, conmigo se puede hablar, yo soy una persona. A nadie le voy a pedir que no me hable, pero de la forma correcta, como le hablaríamos a un profesor o a una persona que trabaja en un supermercado. Les voy a pedir el VAR de la honestidad… Ver en la tele jugadores haciendo trampa, eso es lo peor que hay. Se tiran al suelo, se revuelcan y nadie los ha tocado para ver si le sacan tarjeta al del otro equipo, eso es lo peor que hay, porque esa es una persona que no tiene valores, no hagan eso por favor”, sentenció.

Ésta sin embargo no es la primera charla que brindó, ya que a lo largo de su carrera como árbitro siempre aprovechó unos minutos para dejar en claro su visión en cuanto al clima que tiene que vivirse en un partido de fútbol infantil.

Gracias a sus discursos, Jiménez se ganó el apodo de El árbitro de la paz en España, y todo surgió cuando en 2006 sufrió los insultos de un hombre mientras hacía su labor: “Me insulto, fui hacia él y le dije ‘caballero, no me insulte más por favor’. Él respondió ‘he pagado una entrada y digo lo que me da la gana’”.

“Estas charlas sirven, crean acercamiento, empatía, ayudan a recordar valores fundamentales... Y el hecho de que los padres y los chicos estén escuchando hace que la gente se sienta más comprometida”, explicó en diálogo con Europa Press.

