Eduardo Feinmann confundió un videojuego con la guerra real

Todo ocurrió en su noticiero en La Nación Más, done intentaban informar sobre la situación bélica en Ucrania. Allí expusieron un video y aseguraron: "el video del piloto ucraniano, es una cosa impresionante. Mirá bien el avión, esa mancha que ves en el cielo. Le tiran de todos lados".



Otro periodista sostuvo: "Un detalle, por mirar el perfil de este avión, no parece un MiG-29. Parece otro avión". Los comentarios continuaron sin que nadie se percate de un dato clave: el clip se trataba del videojuego de guerra "ARMA 3", y no de imágenes reales de la guerra.