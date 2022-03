En diálogo con EL MEDIADOR y en el marco de la inauguración del 49° Periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura santacruceña, el vicegobernador de la provincia, Eugenio Quiroga señaló varios de los objetivos propuestas para el presente año.



Una de las novedades será "recorrer la provincia con la legislatura" explicó. "Vamos a estar una sesión en Río Gallegos y la otra plantearla en el resto de las localidades. Comenzaremos con las que están más lejos"



De esta forma, lo que se buscará es "poder hablar con los diputados cara a cara, para dialogar con ellos cuáles son sus proyectos, inquietudes, me parece que es la mejor forma", expresó el mandatario y enfatizó que "es una de las formas de que esta Cámara del Pueblo esté en cada una de las localidades".



Además, se continuará trabajando con modalidad mixta de las sesiones. "Vamos a apropiarnos de la virtualidad", explicó Quiroga. "Es decir que no hay excusas para no estar".



Consultado sobre el recurrente problema de la falta de agua -uno de los temas más punzantes- de Caleta Olivia, localidad de la que es oriundo el vicegobernador, explicó que "la mejor forma de hacerlo es buscando soluciones en lo inmediato y pensando soluciones a largo plazo"



Vale recordar que la Legislatura Provincial declaró en 2018 de “Interés Público” la continuidad y culminación de la obra de la planta desalinizadora emplazada en Caleta Olivia, que tiene por objetivo aumentar el caudal de agua potable. En esa línea y sobre las soluciones a corto plazo, el vicegobernador señaló que "este verano, prácticamente no tuvimos problemas de agua. De alguna manera la provincia se ha anticipado. En su momento se hablaba mucho de lo costoso que era este sistema. Hoy vemos que tan equivocados no estamos".

Con respecto a las soluciones a largo plazo, explicó que está relacionada "con el Lago Buenos Aires, pero como dijo la Gobernadora, es una obra costosa, en dólares y que necesita de que no solo la provincia, sino que Nación necesita financiamiento para que esto se haga. En eso estamos trabajando".



Para finalizar, calificó de "bocanada de aire fresco" la inminente asunción de Jorge Arabel en la presidencia de Servicios Públicos Sociedad del Estado.