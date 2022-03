"Aunque parece ser menos grave en comparación con Delta, especialmente para las personas vacunadas, no significa que deba clasificarse como leve", dijo el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo hoy ante la OMS que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna" contra el Covid, no se podrá no "dar vuelta la página" de la pandemia.