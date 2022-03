"MasterChef Celebrity", la Peque Pareto abandonó el certamen por voluntad propia

Este domingo se dio una situación particular en "MasterChef Celebrity 3" cuando el jurado eliminó por segunda vez a Vicky "Juariu" Braier, que había regresado en el repechaje, pero Paula “La Peque” Pareto decidió ocupar su lugar y ser ella quien abandone el certamen.

La noche del domingo comenzó con los participantes cocinando platos basados en pulpo y frutos del mar, algo que les complicó la gala, salvo a Tomás Fonzi y Mery del Cerro, que obtuvo el beneficio de la gala.



El resto de los participantes hicieron lo mejor que pudieron, solo quedaron Juariu y la Peque en la recta final de la eliminación. Pero en el momento en que Damián Betular anunció que la instagramer tucumana era la elegida para dejar el reality por segunda vez, Pareto tomó la palabra.

“Yo, igual, me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica, y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos”, dijo la Peque, ante el jurado.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien”, dijo la judoca.

“Yo hasta acá pude con mi parte laboral, podía con las horas que tenía, pero ahora tengo que hacer más horas”, agregó la Peque. El jurado deliberó brevemente y decidió concederle el deseo a la judoca.

“Estoy asimilando que me voy de repente la Peque me deja su lugar. Y entonces ahora yo me quedo con la angustia de que se va la Peque, que me deja su lugar a mí, que me había ido. Voy a hacer lo que mejor pueda de ahora en más por la Peque”, agregó Juariu.

“Es todo y se va ella, y entonces me pone peor que ella se vaya”, le dijo Juariu a la Peque. “Es justo también que te quedes, sabemos que cocinás bien”, le contestó la campeona olímpica.

“Pido de vuelta disculpas, pero superó lo que yo esperaba, lo que yo podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta; y para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo y merecen más estar acá”, agregó la judoca, dirigiéndose al, jurado.

“Me da un poco de bronca, habiendo llegado a esta altura. La vida es tomar responsabilidades, no es la primera vez que me toca una decisión bastante complicada”, reconoció.

“Es lindo estar acá, es algo que siempre fue un desafío., Me fui difícil pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece, en esta caso Juariu”, cerró la Peque Pareto.

