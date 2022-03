Por una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los veteranos de guerra pueden solicitar que su licencia de conducir tenga la leyenda “Excombatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”. El Municipio de Río Gallegos otorgó la primera al héroe Oscar Recalde.



"Lo vi en el noticiero y me acerqué a Tránsito para ver cómo tenía que hacer, me dieron turno para el día siguiente y efectivamente, fui el primero en recibir "Excombatiente, héroe de Malvinas"



"Estuve en Puerto Argentino, vine con el Regimiento de Infanteria Mecanizado N 3 . Llegamos un martes, 13 de abril a Malvinas y ocupamos esa posición. Yo pertenecía a una sección de apoyo de primera línea de infantería. Yo tenía 27 años, era suboficial de carrera, los soldados míos eran de la clase 62' que habían ido de baja y se reincorporaron automáticamente para la movilización"



Con apenas 27 años Recalde dice haber hecho "un poco de papá" de esos chicos, "hacíamos nuestros planes, charlábamos. Los chicos de mi grupo era muy valientes y concentrados jóvenes", narró. Con el tiempo, buscó vivir el veterano de Malvinas buscó vivir en "una provincia que me adoptó, para acercarme lo más posible a Malvinas"



Oscar se lamenta "no haber podido hablar de esto con sus hijos" y espera hablarlo con sus nietos. "No hablaba mucho de esto... creo que me liberé un poco cuando volví a ir a Malvinas en el 2011. Ahí aprendí a expresar un poco de lo que se trataba"



"Nosotros nos aislábamos, no hablábamos de eso, yo viví mucho tiempo en el anonimato. A los argentinos no nos gusta ni perder al fútbol, imagínate perder una guerra".



"Antes pensaba, que si tenía que hacer un pasaporte, no iba. Pero después- reflexiona- cuando se me dio con el tiempo, fui. Porque quería volver. Eso no quita que las Malvinas Son Argentinas"



Consultado sobre si había podido sanar "las heridas de malvinas", Oscar notablemente emocionado contestó: "no creo".