El Paseo de los Presidentes fue vandalizado esta madrugada a menos de dos semanas de haberse inaugurado. La estatua de Cristina Fernández de Kirchner amaneció sobre el suelo.



En Comunicación con EL MEDIADOR, Silvio Escobar, director coordinador de Proyectos de la Municipalidad de Río Gallegos, expresó que "gracias a Dios, es un enojo generalizado de toda la comunidad" al tiempo que agregó, "Trabajamos todos los días para que esto esté mejor para todos, no solo para la gente de nuestro partido".



Según pudo saber en exclusiva este medio, se trataría de una persona masculina de 34 años, que en aparente estado de ebriedad atacó la escultura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el Paseo de los Presidentes, de la Plaza de la República.



"No tenemos intención de hacer un espacio público y cerrarlo" señaló Escobar. "Buscaremos la forma para resguardarla, sin tener que enrejar", señaló.



"No podemos hablar de tiempos para restituirla. Le enviaremos la escultura al autor de la obra para que pueda empezar a refaccionarla".



