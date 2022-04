La 64ta. edición de los premios Grammy que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense, originalmente prevista para el 31 de enero en Los Ángeles, se realizó este domingo. Silk Sonic, uno de los ganadores de la noche, se llevó el premio a la grabación del año con "Leave the Door Open". En tanto que Olivia Rodrigo fue la sorpresa.

La gala de los Premios Grammys 2022 inició a las 21 de la Argentina. El evento se desarrolló en el hotel MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

TODOS LOS GANADORES

Grabación del año

I Still Have Faith In You de ABBA

Freedom de Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches de Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time de Brandi Carlile

Kiss Me More de Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever de Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

Drivers license de Olivia Rodrigo

Leave The Door Open de Silk Sonic (GANADORA)

Álbum del año

We are de Jon Batiste

Love For Sale de Tony Bennett y Lady Gaga (GANADORA)

Justice (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber

Planet Her de Doja Cat

Happier The Ever de Billie Eilish

Back of My Mind de H.E.R

Montero de Lil Nas X

Sour de Olivia Rodrigo

Evermore de Taylor Swift

Donda de Kanye West

Canción del año

Bad Habits de Ed Sheeran

A Beautiful Noise de Alicia Keys & Brandi Carlile

Drivers License de Olivia Rodrigo

Fight For You de H.E.R

Happier Than Ever de Billie Eilish

Kiss Me More de Doja Cat y SZA

Leave the door open de Silk Sonic (GANADORA)

Peaches de Justin Bieber Ft. Daniel Caesar

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

Right On Time de Brandi Carlile

Mejor Artista Nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo (GANADORA)

Saweetie

Mejor interpretación pop solista

Anyone de Justin Bieber

Right On Time de Brandi Carlile

Happier Than Ever de Billie Eilish

Positions de Ariana Grande

Drivers license de Olivia Rodrigo (GANADORA)

Mejor interpretación de pop dúo / grupo

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga

Lonely de Justin Bieber & benny blanco

Butter de BTS

Higher Power de Coldplay

Kiss Me More de Doja Cat Featuring SZA (GANADORA)

Mejor Álbum Vocal Pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) de Doja Cat

Happier Than Ever de Billie Eilish

Positions de Ariana Grande

Sour de Olivia Rodrigo (GANADORA)

Mejor interpretación de rock

Shot In The Dark de AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) de Black Pumas

Nothing Compares 2 U de Chris Cornell

Ohms de Deftones

Making A Fire de Foo Fighters (GANADOR)

Mejor Álbum de Rock

Power Up de AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A de Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 de Chris Cornell

Medicine At Midnight de Foo Fighters (GANADOR)

McCartney III de Paul McCartney

Mejor Canción Rock

All My Favorite Songs de Weezer

The Bandit de Kings Of Leon

Distance de Mammoth WVH

Find My Way de Paul McCartney

Waiting On A War de Foo Fighters (GANADORA)

Mejor Video musical

Shot in the Dark de ACDC

Freedom de Jon Batiste (GANADORA)

I Get a Kick out of You de Tony Bennet y Lady Gaga

Peaches de Justin Bieber ft. Daniel Caesar

Happier Than Ever de Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

Good 4 U de Olivia Rodrigo

Mejor interpretación R&B

Lost You Snoh Aalegra

Peaches de Justin Bieber

Damage de H.E.R

Leave the door open de Silk Sonic

Pick up your feelings de Jazmine Sullivan (GANADORA)

Mejor interpretación rap

Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar (GANADOR)

Up de Cardi B My Life de J Cole

Way 2 Sexy de Drake y Future

Thot Shitde Megan Thee Stallion

Mejor interpretación de rap melódica

Need to Know - Doja Cat

Pride. Is. The. Devil - JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY - de LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Hurricane - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby (GANADORA)

Mejor álbum de rap

The Off-Season - JCole

Certified Lover Boy - Drake

King's Disease II - Nas

CALL ME IF YOU GET LOST - Tyler The Creator (GANADOR)

DONDA - Kanye West

Productor del año no clásico

Jack Antonoff (GANADOR)

Roget Chahayed

Hit Boy

Ricki Reed

Mike Elizondo

Mejor grabación dance

Hero - Afrojack y David Guetta

Loom - Olafur Arnalds

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo & TEEDinosaurs

You Can Do It - Caribouband

Alive - Rufus DuSol (GANADORA)

The Business - Tiesto

Mejor álbum latino de pop

Mis Amores de Paula Arenas

Vértigo de Pablo Álboran

Hecho a la antigua de Ricardo Arjona

Mis Manos de Camilo

Mendó de Alex Cuba (GANADOR)

Revelación de Selena Gómez

Mejor álbum urbano latino

El último tour del mundo de Bad Bunny (GANADOR)

Jose de J Balvin

KG0516 de Karol G

Sin Miedo del amor y otros demonios de Kali Uchis

Afrodisiaco de Rauw Alejandro

Mejor álbum latino de rock / alternativo

Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico

Deja de Bomba Estéreo

Origen de Juanes (GANADOR)

Calambre de Nathy Peluso

El Madrileño de C. Tangana

Sonidos de Karmática

Resonanci de Zoé

Mejor álbum Dance/Electronic Album

Subconsciously de Black Coffee (GANADORA)

Fallen Embers de Illenium

Music Is The Weapon (Reloaded) de Major Lazer

Shockwave de Marshmello

Free Love de Sylvan Esso

Judgment de Ten City

Mejor canción de rap

Bath Salts de DMX featuring Jay-Z and Nas

Best Friend de Saweetie featuring Doja Cat

Family Ties de Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Jail de de Kanye West featuring Jay-Z (GANADORA)

My Life de J. Cole featuring 21 Savage & Morray

