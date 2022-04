"Que no podamos salir adelante es parte de la negligencia de los funcionarios de esta provincia”

En los últimos días, un grupo de trabajadores desocupados habían estado manifestándose a las puertas de Casa de Gobierno. Esta mañana, llegaron al lugar manifestantes, dirigentes y diputados del espacio político SER Santa Cruz, quienes acompañaron al diputado Claudio Vidal, a entregar un extenso petitorio a la Gobernadora Alicia Kirchner.

En el lugar, el diputado José Luis Garrido comentó “llevamos mucho tiempo pidiendo reuniones, discutir políticas de estado y poder canalizar las inquietudes de un sector de la comunidad. Hemos llegado a un punto en donde lamentablemente hemos tenido que traer un petitorio”. Además, dijo “estamos avanzando en un sistema donde no se está generando empleo genuino, donde estamos en un proceso de precarización laboral, donde nos viene corriendo la inflación”.

Por su parte, Miguel Farías, también diputado por el espacio SER Santa Cruz señaló que “lo que estamos haciendo es acompañar a muchos vecinos de la provincia de Santa Cruz que están pasando muchas necesidades, producto de la realidad que nos toca vivir acá. Según el INDEC en la provincia, tomando como referencia a Río Gallegos, el nivel de pobreza e indigencia está entre el 30 y 37 %, tenemos uno de cada tres ciudadanos que no alcanza a tener el plato de comida diario”.

"Llega un punto en donde la necesidad es tan demandante, hay muchos en la provincia que no saben qué hacer con la necesidad, diaria. necesitamos que se escuchen las necesidades de nuestro pueblo, que se asista cuando hay que asistir y resolver las necesidades más importantes que tiene esta gente”.



El dirigente petrolero y diputado nacional, Claudio Vidal finalmente pudo entregar la carta: "Calculo que la gobernadora sigue de vacaciones", expresó Vidal a la salida de Casa de Gobierno en una improvisada conferencia de prensa. Señaló que fue recibido por Claudia Martinez, quien "se comprometió a trasladar el petitorio y dar respuesta en los próximos días"



"Nosotros no descartamos una próxima movilización provincial, si es que no tenemos respuesta ante tanto reclamo que nos ha trasladado la sociedad"

"Que no podamos salir adelante es parte de la negligencia de los funcionarios de esta provincia”, indicó y agregó que "es una provincia rica que tiene el soporte económico excesivo por parte del gobierno nacional, que no para de enviar fondos y que esos fondos no son redistribuidos como tiene que ser":