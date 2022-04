De Paul habló de la importancia de Messi en la selección y dio sus expectativas del Mundial

Rodrigo De Paul se refirió este lunes al futuro del conjunto "albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022 y a la figura del astro Lionel Messi, a quien definió como el "líder" a quien "la cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano".

"A Messi no le hace falta nada más por todo lo que le ha dado al fútbol para ponerlo ahí, arriba del todo. No tengo mucha opinión de lo que le está pasando en París, porque no vivo el día a día, pero si te puedo hablar de lo que él hace en la selección", manifestó De Paul en diálogo con el sitio Goal.

Y agregó: "Es feliz con Argentina. Es nuestro líder, lo seguimos. Ahora seguramente hablará con nosotros, él lleva cinco Mundiales y nos dará consejos, una palabra de aliento, porque la experiencia en estos momentos pesa".

En la misma línea, el ex mediocampista de Racing continuó: "Ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca. Ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no, eso ya lo decidirá él. Realmente él puede seguir jugando hasta que quiera, porque está a otro nivel, la cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano, así que intentaremos todos hacerle disfrutar de esta Copa del Mundo y si llegamos al último día, todavía mejor".

"Haría muchas locuras, pero prefiero no decirlas. Nosotros como jugadores tenemos que hacerle entender a la gente que ganar una Copa del Mundo no es nada fácil. Habrá selecciones que son muy fuertes", añadió.

Además, remarcó: "Me estaría equivocando si me pongo aquí a hablar promesas de qué voy a hacer si salgo campeón. Sí que vamos con ilusión, vamos a dar todo por cumplir el objetivo, pero hay que ir con cautela, pasito a pasito".

Respecto a los cambios en su juego, De Paul explicó: "Scaloni tuvo mucho que ver, por cómo jugamos en la Selección, que al lado mio en la mayoría de los partidos juega Paredes. Entonces me di cuenta que también tenía que tener un poco más de recuperación para ayudarlo, porque nosotros en la Selección somos un equipo que por ahí recupera cortando los espacios y no tanto ese perro de presa que tienen los equipos".

"Soy muy exigente, muy autocrítico. Le doy muchas vueltas a las jugadas, a los partidos. Siempre siento que lo puedo hacer mejor. Y sé que a veces también hay que disfrutar un poco, pero eso es lo que por ahí me dio la posibilidad de llegar al Atlético de Madrid y a la Selección Argentina, así que tampoco lo voy a cambiar", cerró.

FUENTE: Ámbito.