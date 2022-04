Un escándalo se vivió este lunes en la final del Torneo Mundial Sub-17 de Montaigu en la región de Vendee, Francia. Brasil venció a la Argentina por 2-1 y se consagró campeón. Pero el resultado terminó siendo una anécdota tras lo vivido al finalizar el encuentro. Los jugadores del equipo dirigido por Diego Placente no soportaron algunas de las provocaciones en los festejos de sus rivales y comenzó en una batalla campal entre los futbolistas de ambos países. Una situación que duró durante algunos segundos, pero que luego pudo ser detenida.

Cuando el árbitro del partido pitó el final del encuentro, la selección de Brasil comenzó con el festejo en uno de los costados de la cancha. Algunos argentinos se tiraron al piso, desconsolados por la derrota, pero también hubo otra situación. Alguna cargada de los jugadores del Scratch no les gustó a los juveniles argentinos y allí se desató la locura. Agustín Ruberto y Gianluca Prestianni fueron los dos jóvenes que más reaccionaron.

Trompadas, empujones, insultos y un momento de tensión que demoró en finalizar porque a pesar de que muchos querían detener la pelea, se volvían a originar en otros lugares de la cancha. Entre colaboradores, jueces y algunos futbolistas, la violencia llegó a su fin.

No fue el único incidente ocurrido entre la Argentina y Brasil en juveniles. En el Sudamericano de 1983, en el estadio Hernando Siles, por la final del Campeonato Sudamericano que la selección nacional perdió 3 a 2. Luego del tercer gol brasileño, Dunga insultó al arquero Luis Islas y a Mario Vanemerak.

El volante argentino reaccionó y comenzaron a darse golpes de todos lados. Los jugadores siguieron con corridas y golpes –sobre todo Islas, Carlos Enrique y Oscar Olivera-. Carlos Pachamé, entrenador de ese equipo, también participó en los incidentes. La policía agredió a un fotógrafo argentino. El partido fue suspendido.

En el Mundial Sub 20 de 1991 de Portugal, la Argentina perdió 3-0 con la selección local y fue eliminada. La situación no terminó ahí: hubo tres futbolistas expulsados (Paris, Pellegrino y Juan Esnaider, quien intentó pegarle un cabezazo al juez), una actitud cuestionable en donde también hubo insultos al árbitro y del cuerpo técnico liderado por Reinaldo Merlo. El castigo de la FIFA fue duro: suspendió a la selección Sub 20 por dos años, lo que le impidió jugar el Mundial 93; a Esnaider lo inhabilitó, para partidos internacionales, por un año.

Lo sucedido empaña un poco los mandamientos impuestos por Pablo Aimar absorbidos de su formación de Pekerman, uno de los cultores del Fair Play de la selecciones juveniles de la AFA. El legado de José fue mucho más allá de los títulos que consiguieron, sino que además se basó en la formación de los futbolistas como personas.

En 2019, antes del Mundial Sub 17 de Brasil, en la sala de juegos del predio de Ezeiza el cuerpo técnico pegó un cartel con “8 mandamientos” a seguir por las promesas bajo el título “nuestros valores”. Sentido de pertenencia (dar todo por la camiseta), Determinación (resolver con valentía), Humildad (reconocer errores, dejarse ayudar), Generosidad (dar más de nuestro 100%), Entusiasmo (tener ganas de hacer, contagiar), Respeto (por favor, gracias, permiso, buenos días), Trabajo en equipo (ninguno es tan bueno como todos juntos) y Compromiso (siempre). La enumeración termina con una frase motivadora para los juveniles: “Vestir esta camiseta... Si te emociona pensarlo, imaginate vivirlo!!!”.

Brasil se quedó con el título

El seleccionado dirigido por Diego Placente perdió este lunes ante Brasil por 2-1 en la final del torneo amistoso internacional de Monteigu, en Francia y de este modo no pudo defender el campeonato obtenido en 2019. De este modo, es la primera final que pierde el seleccionado juvenil en esta competencia. Las otras dos veces en las que dio la vuelta olímpica fueron en 2002 y en 2019.

Apenas 2 minutos comenzado el partido la Canarinha pegó primero: de un pase en profundidad entrelíneas, un error de Froilán Díaz, que remató contra el cuerpo de Endrick y el rebote de la pelota fue al fondo de la red. No el mejor arranque para la Argentina. Pero diez minutos después, iba a reaccionar. Agustín Ruberto tomó una pelota suelta en el área tras un mal despeje verdamarelo y sacó una chilena espectacular para poner la igualdad.

Pero a los 35 minutos, Brasil volvería a pasar al frente. Un penal cobrado por el árbitro por una supuesta falta de González a Endrick por un empujón dentro del área. Luis Guilherme convirtió la pena máxima y con su tercer gol en la competición puso el 2-1 a poco del final de la etapa inicial. Argentina intentó llegar al empate, y merodeó el área brasileña, pero otra vez la mejor chance fue brasileña. Otro error de Froilán Díaz dando un rebote en un tiro libre sin complicación de João Henrique y João Pedro remató directo al palo.

A pesar de la búsqueda albiceleste, no llegó el empate y finalmente Brasil se quedó con el título. Los juveniles argentinos, de todos modos, hicieron un gran torneo con triunfos ante Bélgica (2-1), Portugal (3-0) y Francia (2-0), pero no pudieron coronarlo ante una muy buena selección verdeamarela. Un clásico que demuestra que las dos potencias sudamericanas siguen sacando jugadores para el futuro.

El equipo argentino formó con Froilán Díaz (Unión); Dylan Gorosito (Boca), Tobías Palacio (Argentinos), Facundo González (River) y Juan Villalba (Vélez); Camilo Rey (Boca), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Valentín Lucero (River); Alan Ovelar (Argentinos Juniors), Gianluca Prestianni (Vélez) y Ruberto (River). El seleccionado, que también conduce Pablo Aimar, ahora seguirá su preparación de cara al Sudamericano que clasificará al Mundial de Perú que se jugará el año que viene.

FUENTE: La Nación.