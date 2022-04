"Agradecemos el gesto, pero deberían habernos consultado"

En la Plaza San Martín, el jueves 21 de abril quedó inaugurado un nuevo espacio de homenaje. La actividad fue encabezada por el Intendente Pablo Grasso y representantes de pueblos originarios.



Con relación a este homenaje, en EL MEDIADOR hablamos con Myrta Pocón, Integrante del Consejo Consultivo de Pueblos Originarios en el Concejo Deliberante quien manifestó que "en un principio, ese monumento no nos representaba". Según Pocón, faltaban figuras o elementos que representaran a la comunidad tehuelche. "Valoramos el trabajo del artista, la obra se ve linda, pero si nosotros no hubiéramos hecho nuestro aporte, a último momento, nosotros no nos representaba".



"A última hora nos llamaron de Protocolo de la municipalidad consultando qué queremos que diga el monumento. Creemos que la consulta debería haber estado antes"



"Nosotros no somos solo pasado. Somos presente y futuro. Hay mucho que podemos aportar. Queremos poner un QR para que la gente se informe de nuestra comunidad, de lo que representa, de cómo trabajamos, porque no dice nada"

"Es la primera vez que participamos en la inauguración de una escultura o monumento. La voluntad por sí sola no es suficiente. Se agradece el gesto, pero nos molesta que no nos hayan consultado", finalizó.