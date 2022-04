Gran cantidad de actividades en el Mes de Concientización sobre el autismo

Abril es el Mes de Concientización sobre el autismo, y en varias localidades se han realizado charlas y actividades para identificar y acompañar a los chicos que sufre de esto. Según Andrea Pérez, miembro del Consejo Municipal de Discapacidad, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “en el mes de mayo también pensamos hacer varias capacitaciones”.

Pérez comentó sobre la última actividad que hará en el mes de abril “el viernes 29 de abril se entregará folletería en el centro de la ciudad y a comercios de la ciudad. Estos folletos tendrán algunos ítems a tener en cuenta para la detención temprana del autismo”. Además, dijo “la señal número uno es que no te mira a los ojos, otras señales pueden ser si al año no intenta comunicarse balbuceando o señalando algo, si no sonríe, son todas estas actitudes que uno lo puede detectar tempranamente en el niño”.

La miembro del Consejo Municipal de Discapacidad comentó el resto de actividades que se realizaron en este mes “el 22 de tuvimos un taller en el consejo deliberante sobre el Q Chat, que es un cuestionario que de detección temprana de autismo, que es gratis para cualquier familiar”. A su vez dijo “El 20 de abril hicimos un circuito recreativo, trabajando en conjunto con la Fundación TEA Santa Cruz, donde los niños con este síndrome autista han pasado por este lugar y tenían distintos juegos”.

Para concluir Andrea Pérez dijo “todo esto fue muy enriquecedor para docentes, vecinos, empleados municipales y papás. Fue muy interesante y mucha gente se sacó las inquietudes que tenían”. Por otra parte, comentó “creo que últimamente la gente se está manifestando más y queriendo interiorizar sobre esta temática, no solamente con el autismo sino con la discapacidad en general”.