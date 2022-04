La Asociación Bancaria desarrolla hoy un paro nacional en rechazo a la oferta presentada por la banca pública y privada en la mesa de negociación salarial del miércoles: un aumento superior al 50 % con revisión en septiembre.

En comunicación con EL MEDIADOR, Griselda Fabregat, secretaria general de "La Bancaria" Santa Cruz, señaló que están peleando "por un acuerdo salarial que no pudimos cerrar, porque la propuesta de la Cámara Salarial no está acorde a lo que se pronostica con la inflación"



"Ayer se arrimaron a un 50%, pero en 7 cuotas con inflación vencida y eso no está acorde", señaló. "A las 16 horas tendremos el plenario y veremos si es necesario seguir con las medidas de fuerza. La medida de hoy llega con un amplio acatamiento, especialmente en Rio gallegos y Caleta ha sido contundente. Hablamos de más de un 95% de adhesión"