De cara a las elecciones presidenciales de 2023, la organización “Red Ser Fiscal” lanzó una petición para juntar 200 mil firmas con el objetivo de que la Boleta Única de Papel sea ley. La iniciativa va en sintonía con la propuesta del arco opositor, que el último miércoles alcanzó un consenso para que el proyecto sea debatido en la Cámara de Diputados, en una sesión especial a realizarse el próximo jueves a las 12.

“La Red Ser Fiscal propone la Boleta Única de Papel Argentina (BUPA), que no es ni el sistema santafesino ni el cordobés. La propuesta es que haya tres boletas separadas, en tres urnas o en una urna con tres bocas, donde se puedan elegir el mismo día los candidatos presidencias, provinciales y municipales. De esta manera, se fijaría un día y los ciudadanos tendrían la posibilidad de saber cuándo van a votar”, detalló hoy Claudio Bargach, coordinador nacional de la Red Ser Fiscal, en diálogo con Infobae.

Entre los principales beneficios de la BUPA, según enumeró Bargach, se destacan la “previsibilidad en la fecha -de votación-, que los electores cuando vayan a votar no tengan faltantes de boletas en el cuarto oscuro, y alivio en cuanto a que no haya tantas elecciones, lo cual haría que la logística, la infraestructura y la fiscalización bajen”. Y agregó: “También se igualaría la oferta electoral, ya que los partidos políticos se tienen que encargar de conformar las listas sábana, mientras que la provisión de la Boleta Única de Papel es por parte del Estado, directamente a los presidentes de mesa. Eso asegura que toda la oferta electoral va a estar dentro de una sola boleta”.

La “Red Ser Fiscal” impulsa esta iniciativa debido a las reiteradas denuncias que reciben durante los últimos comicios en su Centro de Atención al Ciudadano, entre las que se destacan el robo y/o rotura de boletas, rotura de boletas, falsificación de las mismas y fallas en la cadena de distribución.

Bargach también se refirió al ahorro que podría significar la implementación de la BUPA en el país. “Algunos han hecho cálculos de unos 3.000 millones de pesos, porque con lista sábana tenés que hacer al menos tres padrones. Uno te lo provee el Estado, pero los otros dos no. Con lo cual es desigual respecto a los partidos que no tienen recursos”.

Al día de hoy, Argentina es uno de los 16 países en todo el mundo que mantienen el sistema de listas sábana para sus elecciones, y en la región sólo Uruguay continúa bajo la misma metodología. En tanto, Brasil y Venezuela se manejan con Boleta Única Electrónica. “El resto de los países latinoamericanos tienen Boleta Única de Papel”, aseguró Bargach.

Al momento de escribir esta nota, la petición compartida a través de la plataforma Charge.org contaba con casi 160 mil adherentes.

En simultáneo, la “Red Ser Fiscal” promueve el reemplazo del sistema de documentación actual en los lugares de votación por el reconocimiento biométrico. “Es una experiencia que la Cámara Nacional Electoral experimentó en el norte argentino, en el NOA y el NEA, y dio muy buenos resultados”, justificó el coordinador nacional de la red federal de ONG’s.

El último miércoles, diputados de la oposición presentaron una nota a las autoridades de la Cámara para convocar a una sesión especial para el 5 de mayo -a las 12- en la que buscan debatir la implementación de la Boleta Única de Papel.

La nota, firmada por legisladores de diferentes bloques entre los que se destacan Florencio Randazzo (Interbloque Federal), Mario Negri (Juntos por el Cambio), José Luis Espert (Avanza Libertad), Facundo Manes (Juntos por el Cambio), Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio), Gerardo Milman (Juntos por el Cambio), Margarita Stolbizer (Juntos por el Cambio) y Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), entre otros, reflota la posibilidad de impulsar el debate sobre la Boleta Única de Papel que ya se había conversado pocas semanas atrás.

El encuentro de dirigentes que querían articular un espacio “antigrieta” ocurrió en San Isidro, y del mismo participaron el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sus pares de Jujuy y Córdoba, Gerardo Morales y Juan Schiaretti; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ex gobernador chaqueño Ángel Rozas, la diputada Graciela Camaño, el diputado Rogelio Frigerio, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Si bien durante esa reunión no se habló de proyectos puntuales, fuentes consultadas por Infobae revelaron que uno de los mayores consensos giró en torno a buscar iniciativas que mejoren la calidad institucional, como por ejemplo la boleta única.

FUENTE: Infobae.