Sin duelo entre Boca y River: así serían los cruces de cuartos de final de Copa de la Liga

La Copa de la Liga Profesional tiene el atractivo de eliminación mano a mano en los cuartos de final y la fecha 13 será clave para Boca, que recibirá a Barracas en busca de conseguir la clasificación en la Zona B, que ya tiene en cuartos de final a Estudiantes de La Plata (ya se aseguró la primera posición al derrotar a Aldosivi). A su vez, Racing es hasta el momento el único clasificado en el otro grupo.

En la Zona A, River viene de igualar 1-1 con Atlético Tucumán y quedó en el segundo puesto, con 23. Detrás, la Lepra, con la misma cantidad de puntos pero con un partido más (perdió ante San Lorenzo en el inicio de la jornada). En el cuarto lugar se ubica Argentinos, que viene de empatar con Sarmiento y quedó con mejor diferencia de gol (ambos tienen 21 unidades). El encuentro más importante de la fecha 13 será el que enfrente a River y Sarmiento en Junín el sábado desde las 21.30.

River y Boca, entre los cuatro en sus zonas de la Copa Liga Profesional

River tiene 23 puntos y se encuentra en la segunda posición de la Zona A, detrás de Racing (28 unidades) y delante de Newell's (23, pero con un partido más). Luego, están Argentinos y Sarmiento, con 21 puntos cada uno (el Bicho tiene mejor diferencia de gol).

Boca, por su parte, tiene 21 puntos y está en el segundo lugar de la Zona B por detrás de Estudiantes (28) y por encima de Tigre (20), Aldosivi (20), que perdió ante el Pincha en La Plata.

Copa de la Liga Profesional: así están los cruces de cuartos de final

Racing vs. Aldosivi

Boca vs. Newell's

Estudiantes vs. Argentinos

River vs. Tigre



Cómo se define la Copa de la Liga desde cuartos de final

Los cuartos de final serán a un partido único y en esta instancia se jugará en la cancha del equipo que haya terminado mejor en la fase de grupos de la Copa de la Liga. Es decir, hoy se definirían en Racing, Boca, Estudiantes y River. En tanto, las semifinales y la final se disputarán también a un solo encuentro pero el escenario será neutral.

