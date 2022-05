En el Concejo Deliberante de la localidad de Piedra Buena, se impulsó un reconocimiento a varios personajes "ilustres" de esa localidad, entre los que se encontraba el ex intendente y actual diputado provincial, José Bodlovic "por sus 60 años de desempeño en la función pública". Los concejales Analía Farías y Adrián Suárez, se negaron a acompañar la iniciativa que finalmente fue aprobada por los tres concejales del oficialismo.



En comunicación con EL MEDIADOR, el concejal Adrián Suárez explicó que "no quisimos votar, porque solo se mencionó una parte de la historia de José Bodlovic" en la función pública, y "nosotros conocemos la otra parte que no se cuenta"



"Hicimos lo que la conciencia nos decía", señaló. " Si bien le reconocemos que su intendencia y sus dos diputaciones por pueblo fueron electos por la voluntad popular, no quisimos apoyar la resolución, porque acá se ha perseguido mucha gente", explicó. "A lo largo de su historia, fundamentalmente cuando fue intendente, hizo uso y abuso de poder. A los que pensaban diferente "se los ha perseguido, se ha tratado de echar del trabajo a gente" por ese motivo.



"Siempre digo que me quedó muy grabado que el no quería un gremio municipal porque él iba a defender a los municipales. Hoy un sueldo de un municipal promedio es de 45 mil pesos. Podemos decir que tanto no los defendió, porque esos son salarios de hambre", señaló el concejal.



Por último, remarcó que "usó y abusó del poder para beneficiarse, al vacunarse saltando la fila cuando no le correspondía, cuando eran escasas en la localidad".