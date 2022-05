"Un Ministerio de la Mujer tiene que ser autónomo conformado por mujeres que no estén en la política"

El 3 de junio se llevará a cabo una de las movilizaciones más importantes del mes en donde se reclamará por un trato igualitario con la mujer. Según Paola Ríos, integrante del Polo Obrero y del Plenario de Trabajadoras de Río Gallegos, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR aseguró que “falta que la gente se ponga más a disposición de las mujeres y que sean escuchadas”.

"Estamos saliendo a las calles para decir BASTA a todo tipo de violencia hacia las mujeres", explicó la integrante Polo Obrero y del Plenario de trabajadoras de Río Gallegos.



"Está todo muy dormido, cada vez hay más casos. Todavía no tiene una solución visible. Todavía falta más participación del Estado", indicó Ríos y señaló que "muchas veces a las víctimas les cuesta denunciar y no reciben la respuesta adecuada. Falta que las mujeres realmente sean escuchadas, que no se las revictimice".

Consultada sobre la creación del Ministerio de Igualdad e Integración en la provincia, explicó que considera que "es un dibujo de algo que no va a ocurrir. Un ministerio tiene que ser autónomo, de las trabajadoras, de las desempleadas. El ministerio tiene que ser para esas mujeres y formado por esas mujeres. Tiene que ser mujeres que no estén en la política. Sabemos como están constituidos esos ministerios"

Por su parte, Ríos comentó sobre la marcha de Ni Una Menos a realizarse en el mes de junio: “El 3 de junio, a las 17 horas va a haber una movilización y queremos que abarque a todos los lugares posibles”. Y remarcó que “estamos saliendo a la calle otra vez, a luchar para decir basta de femicidios, basta de ajustes, basta de hambre y todo tipo de violencia hacia las mujeres”.

"Siguen subiendo los casos y el Estado sigue violentando a las mujeres en distintas formas”, señaló al agregar que “hay casos de violencia, y para realizar una denuncia tienen que ir a distintos entes, y sieguen siendo violentadas en esos casos. Hay casos que no los toman, no se les cree, se las atiende de mala manera y hasta te piden pruebas”.

Para concluir, habló sobre la creación del Ministerio de Igualdad: “Es simplemente un dibujo de algo que no va a existir, un Ministerio tiene que ser autónomo, para esas mujeres y formado para esas mujeres”. Además, dijo “que la ministra se ponga en la piel de las mujeres maltratadas, que no sea una persona política”.