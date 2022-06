El Tribunal Oral Federal 2 fijó hoy que el próximo 11 de julio comiencen los alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las presuntas irregularidades en las obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió durante el kirchnerismo para la provincia de Santa Cruz. Se trata de la etapa del proceso en el que las partes piden las condenas o absoluciones de los acusados. La intención en tribunales es llegar a un veredicto para fin de año.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el Tribunal informó a las partes de la fecha. Los alegatos lo iniciará la Unidad de Información Financiera, luego la Oficina Anticorrupción y después el fiscal federal Diego Luciani. Luego será el turno de las defensas. Se estableció por orden alfabético de los acusados. Comenzará la de Báez. La de Cristina Kirchner será la sexta de los 13 imputados.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso también decidieron sumar un día más de audiencias para los alegatos, tal como había adelantado este medio. Para esa etapa las audiencias serán los lunes, martes y viernes.

El tribunal también estableció que las partes tendrán límites para sus alegatos. A la Fiscalía le dieron nueve audiencias y a las querellas y las defensas tres. Además revocaron las autorizaciones que tenían los acusados para no estar presentes durante la declaración de los testigos, entre ellos Cristina Kirchner. Ahora deberán volver a pedirla si no quieren estar en los alegatos.

Es el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, días después antes que Cristina Kirchner anunció la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Hace dos semanas terminaron de declarar los testigos. Los últimos fueron los peritos oficiales y de parte que discutieron sobre si las irregularidades. También habían declarado el presidente Alberto Fernández por su rol de jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, además de dirigentes de la oposición como Margarita Stolbizer y Javier Iguacel, primer director de Vialidad del gobierno de Mauricio Macri y quien presentó la denuncia que dio lugar al juicio oral.

Ya con los testigos culminados, el próximo lunes el juicio iba a continuar con la discusión sobre qué prueba se incorporaba por lectura al juicio. Pero algunas defensas pidieron más tiempo para analizarlo, lo que fue aceptado por el tribunal y la audiencia se pasó para el 13 de junio. En tanto el 27 los jueces resolverán.

“En aras de brindar a todas las partes la mayor previsibilidad y certeza, y a fin de garantizar un tiempo de antelación suficiente que permita su correcta organización, se hace saber que en la jornada del día 11 de julio de 2022, se dará comienzo a la discusión final que prevé el art. 393 del Código Procesal Penal de la Nación”, dijeron los jueces sobre el inicio de los alegatos.

“A los fines de asegurar una mayor concentración y continuidad del acto, teniendo en cuenta su especial relevancia, se incorporará un tercer día de audiencia semanal y, a partir de esa fecha, se continuará el debate los días lunes, martes y viernes”, fue otra de las decisiones de los magistrados.

De acuerdo al cronograma establecido por el tribunal, el orden de hablar para las defensas será: Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, Julio De Vido, Abel Fatala, Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner, José Francisco López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

El TOF ya ordenó las gestiones pertinentes para “garantizar la transmisión pública y en vivo de las audiencias” de alegatos de acusadores y defensas.

Cuando Cristina Kirchner declaró en diciembre de 2019, una semana antes de regresar a la Casa Rosada, vaticinó una segura condena. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo a los jueces.

FUENTE: Infobae.