Shakira y Piqué inician proceso de separación; la batalla legal se centraría por la custodia de sus hijos

Tras los rumores de que el futbolista Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, ahora medios europeos han asegurado que presuntamente la pareja ya se encuentra en proceso de separación.

Fue a través del portal Infomalia del medio El Economista donde se dieron a conocer los primeros datos de lo que sería el futuro de dos de los personajes más populares a nivel mundial.

En este sentido, se señaló que, aunque la cantante y el futbolista no están formalmente casados, sí buscarían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos hijos: Milan y Sasha.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, puede leerse en el medio español, quien aseguró que fuentes confiables les filtraron la información.

Cabe señalar que hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado alguna declaración al respecto, ni han confirmado la separación.

La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira

Desde hace unos días el mundo de la farándula quedó consternado debido a que la relación entre Piqué y Shakira podría estar llegando a un punto álgido.

Ello, después de que medios internacionales como El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis aseguraran que la cantante de éxitos como Antología, Ojos Así o Moscas en la casa habría descubierto que su pareja la habría engañado con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa.

Aunque en un inicio, las españolas no dieron más detalles al respecto, el pasado jueves, dicho medio volvió a retomar el tema y dieron algunas características de la presunta joven.

“Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, se resaltó.

La controversia tuvo un gran alcance rápidamente y durante sus últimas apariciones públicas, Shakira y Piqué fueron abordados por varios periodistas y fotógrafos de Europa Press, los cuales registraron el momento en que la pareja estaba a abordo de uno de sus vehículos.

Aunque los comunicadores intentaron cuestionar a los famosos respecto a su presunta separación, ambos decidieron evadir a la prensa y no responder las preguntas respecto al tema.

Asimismo, las teorías conspirativas no han faltado y algunos internautas no sólo han comenzado a decir que posiblemente la canción Te felicito de Shakira fue escrita para Piqué, sino que además, otros usuarios de redes más intrépidos han comenzado a hacer todo tipo de teorías para alentar a que Henry Cavill le declare su amor a la colombiana.

Ello después de que se viralizara un video en el cual el actor se ve bastante atraído por la presencia de Shakira en un evento al que supuestamente ambos hicieron presencia.

“¿Ella es Shakira?”, preguntó el actor cuando volteó a mirar a la colombiana y lanzó una sonrisa con picardía, mientras concedía una entrevista a una periodista, cuando de repente su atención se centró en el arribo de la colombiana.

Sin embargo, esta grabación que empezó a circular en las redes sociales desde hace algunos días corresponde a un episodio de 2015, en el estreno de la película Operación U.N.C.L.E., donde coincidieron Henry Cavill y Shakira y no como algunos medios aseguraron que se presentó en el estreno del reality Dancing with myself.

