La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó que se exigirá el uso de cadenas o cubiertas con clavos en todos los vehículos que ingresan al área protegida a partir del 21 de mayo del 2018, durante toda la temporada invernal y hasta tanto esta Intendencia determine lo contrario.

A partir de esto, la comisión directiva del Rotary Club Calafate Austral lanzó la iniciativa para que los turistas y vecinos que no cuenten con este elemento de seguridad tan importante en esta época del año, “vamos a prestarle cadenas por el día, para que puedan visitar nuestro Parque Nacional Los Glaciares” señaló Claudio Cárcamo, integrante del comité de Servicios a la comunidad del Rotary Club Calafate, en comunicación con EL MEDIADOR



Para lograr el objetivo, "solicitamos a la gente que tenga disponibles un par de cadenas, que no las use, que nos la acerque, y de esta forma ayudamos a la gente que llega a El Calafate, para que no se vaya sin visitar el Glaciar"