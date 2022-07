El mundo Boca no tiene paz. Menos aún desde la noche del martes cuando, por penales, quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Para colmo de males, Sebastian Battaglia, ahora ex DT Xeneize, aludió, entre otros factores, la falta de refuerzos "de relevancia" por parte de la dirigencia, situación que, como era de esperar, no cayó para nada bien.

Veinticuatro horas después y mediante un frío y distante comunicado a través de redes sociales, Boca despidió a Battaglia de su cargo de entrenador del primer equipo de Boca y la tradicional danza de nombres comenzó a girar por la atmósfera de Casa Amarilla. Hugo Benjamín Ibarra asumió en horas de la mañana de este jueves 7 de julio, el cargo de entrenador interino hasta la llegada de un nuevo DT.

Los nombres

Ricardo Gareca: un viejo anhelo de la dirigencia. Cuenta con el aval de la hinchada. Viene de quedar eliminado del repechaje para la Copa del Mundo, luego de que Perú pierda ante Australia en la tanda de penales. Ex jugador del Club, conocedor del mundo Boca. Tiene ganas de radicarse en el país.

Martin Palermo: el máximo goleador de la historia Xeneize. Está sin dirigir luego de que renunciara a la dirección técnica de Aldosivi ante la falta de refuerzos. Conocedor como pocos del día a día Boquense. Contras, tiene una relación fría y distante con Juan Román Riquelme.

Jorge Sampaoli: dejó de ser el entrenador del Olimpyque de Marsella. Su nombre fué propuesto por un sector de la dirigencia Xeneize. Es difícil desde lo económico, aunque generaría un impacto mediático de grandes magnitudes.

Sebastian Beccacece: seduce su visión "moderna y ofensiva" de ver el fútbol. Entrenador joven y con proyección. Actualmente, dirige Defensa y Justicia en donde obtuvo títulos internacionales, la gran materia pendiente de Boca.