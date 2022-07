Se ganó 100 millones, pero el Casino se niega a pagarle

En un hecho inédito para estas latitudes, ayer en horas del mediodía, el vecino Antonio Miranda, que actualmente reside en Piedra Buena, ayer al mediodía se ganó 100 millones de pesos en una de las máquinas del Casino de Río Gallegos. Con mucho tino, logró capturar una foto del mensaje que le arrojó la máquina, lo mismo hicieron algunos testigos. No se esperaba lo que pasaría después.



En comunicación exclusiva con el móvil de EL MEDIADOR, Miranda y su abogado, Dr. Insaurralde relataron los hechos. Ante la sorpresa y en medio de la alegría por el premio recibido, "una auxiliar de caja se acercó a felicitarlo y le dijo que ya volvía para abonar el premio", relató el abogado. Posteriormente, llegó "la jefa de sala, quien le dijo que ese premio no podía ser cobrado, y lo trató de deshonesto. Eso es grave también -remarca el letrado - y automáticamente le apagaron la máquina"

“Esto ha pasado en varios casinos del país. Miranda vino de buena fe a jugar y la máquina le da ese importe. Le dijeron que vuelva dentro de una hora, lo hizo y le dijeron lo mismo: que use el sentido común y que no le iban a pagar ese premio"

Según le dijeron, "la máquina tenía un error, estaba con problemas técnicos, pero eso escapa a la voluntad del señor. Si la máquina tenía problemas técnicos, no debería estar funcionando", explica Insaurralde.

Los pasos a seguir



Se hizo la denuncia en la Comisaría Primera ayer por la noche. Hoy realizarán el trámite administrativo en Defensa del Consumidor para que citen a las autoridades del Casino, "para abrir una instancia administrativa y de mediación y si no hay respuesta, iremos por la parte judicial. También vamos a citar al ente que regula esto, porque si hay una falla o no, no es responsabilidad del señor, que lo ganó en buena ley"



Antonio es oriundo de Formosa, trabaja en la construcción y explica que toda su familia está en Buenos Aires. "Estoy solo acá, ayer hablé con mis hijos están recontentos y quieren que me jubile"



"Soy una persona trabajadora, vine a probar suerte y me salió esto. Quiero cobrar este premio"

El Dr. Insaurralde. pide a las personas que estuvieron ayer alrededor de las 12 del mediodía en el Casino "y que vieron esa situación, que se comuniquen conmigo para aportar, porque hubo más personas que sacaron fotos del premio, para que puedan ayudarlo a cobrar, porque le puede pasar a cualquier persona"