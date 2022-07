Tarifas: el viernes abre la inscripción cómo es el registro para no pagar aumentos

En el marco de los anuncios de medidas económicas, la ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que a partir de este viernes, comenzará el registro para la segmentación de tarifas de gas y electricidad. La Secretaría de Energía comunicó cuáles son los requisitos para mantener los subsidios en la boleta de los servicios.

Para acceder al beneficio, informaron, se habilitará el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), que permite mantener la tarifa plana y no tener aumentos a aquellos grupos contemplados en el Decreto 332/2022, publicado en el Boletín Oficial.

De este modo, la ministra Silvina Batakis confirmó que a partir del próximo viernes 15 de julio se abrirá el proceso de registro para los usuarios que deseen mantener los subsidios en la boleta de luz y gas. Solo uno de los grupos tendrá aumentos, el cual será prorrateado según la cantidad de meses. En ese sentido, se conoció que el trámite para no tener aumentos en la tarifa de luz y gas se realizará a través del formulario RASE.

Tarifas: abre la inscripción para el registro del subsidio de luz y gas

El Gobierno nacional, a través del Decreto 332/2022, detalló cuáles son los grupos que podrán acceder a los subsidios en los servicios:

Segmento de menores ingresos

Ingresos netos menores a $99.677 (1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC)

Poseer hasta 1 inmueble

No poseer 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad

Segmento de ingresos medios

Ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC)

Poseer hasta 2 inmuebles

Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad

Segmento de mayores ingresos

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC).

Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Tener 3 o más inmuebles.

Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Los grupos de ingresos menores y medios accederán a subsidios a la luz y el gas. Mientras tanto, el segmento de mayores ingresos tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

Qué es el formulario RASE y cómo me registro para no pagar el aumento

Tras el anuncio del Gobierno nacional de segmentación de tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía comunicó cuáles son las condiciones y los requisitos para mantener los subsidios en la boleta de los servicios.

Para acceder al beneficio, se habilitará el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), que permite mantener los subsidios a un grupo de usuarios, según la normativa publicada en el Boletín Oficial.

Quiénes no deben anotarse en RASE

Si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas.

Si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite. En este caso, se puede solicitar la tarifa diferencial para entidades.

Formulario RASE para subsidio de luz y gas: cómo inscribirse

El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días estará disponible el formulario RASE para los subsidios de luz y gas en la web https://www.argentina.gob.ar/subsidios.



Para inscribirse habrá tres formas o canales de ingresar el registro:

En el formulario RASE

En las oficinas de la ANSES

En las oficinas de los prestadores de servicios

