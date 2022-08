Sorteo Mundial de Qatar: se suman diez nuevas chances para ir al Mundial

Monumento al ex intendente Néstor Kirchner

Desde hoy, a las 20 opciones disponibles se suman otras 10 para participar del sorteo “Un Riogalleguense al Mundial”.

Los Héroes de Malvinas Carlos Contreras, Daniel Herlein, Ramón Quevedo, Victorino Silva, Fernando Alturria, y Jorge Ruiz; el Periodista Héctor "Nica" Mansilla, y cualquier Agente de la Policía de Santa Cruz que esté uniformado estarán disponibles para sacarse fotos. También se podrá participar con una fotografía en cualquier lugar de la Plaza San Martín y con los monumentos a los ex intendentes Néstor Kirchner y “Freddy” Martínez, ubicados en la puerta del edificio central de la Municipalidad.

Cabe destacar que estas 10 opciones se suman a las que ya están vigentes, y que no se sumarán otras personas, por lo que quienes participen del concurso tienen estas 30 posibilidades.

Además, se pueden imprimir en forma gratuita las fotos en cualquiera de los Cenines ubicados en distintos puntos de la ciudad.

¿Dónde imprimir las fotos?

En los cenines que están ubicados en: Cenin 1 (Zapiola y Ortega y Gasset); Cenin 2 (Posadas y Ramón y Cajal); Cenin 3 (Batalla Puerto Argentino 445); Cenin 4 (Perón 790); Cenin 5 (Corrientes y Juan B. Justo); y Cenin 6 (San José Obrero 800).

El Concurso

La Municipalidad de Río Gallegos organiza este concurso que tiene como premio un viaje al Mundial de Fútbol Qatar 2022. El premio consiste en un pasaje ida y vuelta a Qatar, traslados, entradas a los tres primeros partidos de Argentina y alojamiento con media pensión.

Para participar, según se determinó en las bases, los interesados deberán sacarse una foto con personas destacadas del ámbito local. Esa foto deberá ser impresa y, al dorso, responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos?

- ¿Qué es lo que más te gusta de la gestión actual en la ciudad?

- ¿Cuál es tu sugerencia de lo que aún falta en la ciudad?

Los 30 vecinos y lugares:

-Cantante riogalleguense Narella Ontivero.

-Pastor Segundo Gamin de la Iglesia Bet El.

-Artista Edgardo “Gady” Fagotto.

-Cantante Juandy (Juan Daniel Huanquinao).

-Diego Ojeda, Director Técnico del equipo El Cóndor.

-Vecino Enrique Mansilla.

-Chofer de colectivos de la empresa CityBus Alberto Espinoza.

-Chofer de colectivos de la empresa CityBus Juan Pablo Orsini.

-Chofer de colectivos de la empresa CityBus Dante Pedrozo.

-Monumento al Amor, más conocido como “Corazón de la Ría”.

-Empresario Santi Gomez

-Empresario Ricardo Victoria

-Artesano Miguel Avendaño

-Fotoperiodista Jose Silva

-DJ Gisel Duarte

-Presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios Adolfo Cader

-Secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesan Sancho

-Diputado por Pueblo Echazu Eloy

-Ex Gobernador Daniel Peralta

-Secretario de Estado de Comercio Leandro Fadul

-Héroe de Malvinas Carlos Contreras

-Héroe de Malvinas Daniel Herlein

-Héroe de Malvinas Ramón Quevedo

-Héroe de Malvinas Victorino Silva

-Héroe de Malvinas Fernando Alturria

-Héroe de Malvinas Jorge Ruiz

-Periodista Héctor "Nica" Mansilla

-Agente de la Policía de Santa Cruz que esté uniformado

-Cualquier lugar de la Plaza San Martín

-Monumento al ex intendente Néstor Kirchner

-Monumento al ex intendente “Freddy” Martínez