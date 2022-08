Gamín es un vecino reconocido de Río Gallegos: “Uno un poco se sorprende, es lindo, si bien uno no está acostumbrado como pastor a este tipo de concursos, recibí de buena manera esta convocatoria”, dijo Gamin y comentó que “ya me encontré con personas que me han pedido una foto y con gusto accedí, es la primera vez que participo de una actividad de este tipo”.

El Pastor Gamín lleva toda una vida dedicada al servicio hacia la comunidad. A los 14 años comenzó con los estudios como seminarista y con el correr de los años se hizo cargo de la Iglesia Bet El.

Sobre el quehacer diario, el Pastor Segundo Gamín indicó: “el trabajo es mucho y cada vez más, por las distintas situaciones que vivimos a nivel país o la misma pandemia, la iglesia sigue creciendo y el trabajo también. Hay mucha gente que nos acompaña y que forma parte de la familia Bet El, en la que hacemos una labor que no pasa solamente por atender las necesidades espirituales sino a veces también las necesidades sociales”.