La secretaria de Salud Pública del Municipio, Marcela González y la de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho, se reunieron esta mañana con referentes de la Cámara de Comercio, empresarios y supermercadistas (Diarco, Carrefour, La Anónima) para informar la situación epidemiológica de esta capital y analizar la flexibilización de protocolos en la actividad comercial.



Es que, según anunció el Ministerio de Salud, desde el pasado 7 de agosto ya no hay contagios comunitarios de COVID en esta ciudad, lo que permitirá analizar nuevas resoluciones relacionadas con los protocolos que se llevan adelante en el sector.



En comunicación con EL MEDIADOR, Moira Lanesan Sancho, dijo “algunos comerciantes no quieren que sea obligatorio el barbijo y otros todavía tienen miedo del virus”.



"Queríamos conocer qué pensaba cada una de las empresas y qué es lo que estaban viendo los vecinos y vecinas”. Además, dijo que “el pedido de los supermercadistas es que se quite el barbijo o se haga optativo”.