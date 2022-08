“Tenemos plena convicción de que vamos a ganar el juicio"

Por el caso de Antonio Miranda, ganador de 100 millones de pesos, el Casino de Río Gallegos, aún no se ha pronunciado, por lo que el abogado de Antonio, Dr. Insaurralde, avanza dentro de la instancia judicial. En comunicación con EL MEDIADOR dijo que “nosotros seguimos firmes, a paso lento, pero vamos por la vía judicial a esta altura”

El abogado se refirió al estado de salud de Antonio Miranda “sigue con carpeta médica y tratamiento psicológico, más allá de eso está mucho más tranquilo. Quedó con el problema de presión, por toda está situación que se vivió”. Además, “todavía no está trabajando porque no está en condiciones óptimas para volver a trabajar, y se agrava por el tema del tiempo porque no hay respuesta”.

Por otro lado, se refirió a la asistencia que el Dr. Francisco Neto les brinda en esta causa “Neto es el doctor que nos está colaborando desde Buenos Aires en la causa, ellos siguen haciendo la asistencia técnico-legal porque es una causa supergrande”.



"Por ahora se presentaron las medidas preliminares, estamos esperando a que la justicia de Chubut se expida para dar el siguiente paso”.

Para concluir, el abogado de Antonio Miranda dijo “se avanzó desde el punto de vista judicial y se hicieron las primeras presentaciones, pero no ninguna respuesta por parte del casino”. Asimismo, dijo “la esperanza es lo último que perdemos, tenemos la convicción plena de que vamos a ganar el juicio tarde lo que tarde”.