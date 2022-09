En el Hotel Kosten Aike de El Calafate, se vivió una emotiva apertura de la segunda edición del Festival Internacional de Cine “Entre Glaciares”. Se proyectarán largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes, durante los cuatro días del 1 al 4 de septiembre en El Calafate y del 5 al 7 será en el Hotel Chaltén Suites, de la localidad cordillerana.



El Festival se convirtió en el Primer Festival de Cine Internacional de la Provincia de Santa Cruz, y ha sido declarado de Interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz y el Honorable Concejo Deliberante de El Calafate.



En las palabras de apertura, el secretario de la villa turística, Franco Behrens, celebró "la cantidad de voluntades que se han alineado para la que la segunda edición de este Festival sea una realidad"



"Estamos muy contentos", señaló, ya que el año pasado, la primera edición se vivió en contexto aún de pandemia, "nos estábamos conociendo y todo nos parecía un sueño. Hoy el Cine Municipal de El Calafate es una realidad y estamos muy orgullosos de ello".

"En lo personal y en representación del área de Cultura, les deseo que el Festival siga creciendo de forma tal que lo podamos llevar al cine".







Por su parte y en representación del Ejecutivo municipal, el concejal Leonardo Mardones agradeció al Hotel anfitrión Kosten Aike por la posibilidad del encuentro y reconoció su certificación como el primer hotel de la Patagonia en obtener el oro a la sustentabilidad "y esperamos que muchos más puedan hacerlo"

Sobre el Festival, señaló que El Calafate "tiene esta particularidad de la posibilidad de sus servicios, que habilitan recibir eventos y a muchisimos visitantes del mundo, que ven en este lugar el potencial que se puede desarrollar"

Mardones consideró que "El Calafate y particularmente en este caso, no es solo Tierra de Glaciares, sino que esperamos que sea también Tierra de Cine en el futuro, porque ya lo es a partir de una realidad que es el Cine Municipal en el Multiespacio Cultural que se está desarrollando en pleno centro de la ciudad".

"El Calafate y nuestra Patagonia siempre estuvo muy vinculada al cine", destacó el concejal y remarcó la necesidad de trabajar para que el cine, el arte y la creatividad "puedan llegarle a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, ese es el rol del Estado, que el arte pueda llegar a todos y localmente es lo que nosotros intentamos hacer, con la gestión del intendente Belloni y todo el equipo de trabajo"









Vale destacar que el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), que apoyó desde el primer momento este Festival, ahora lo incorporó a su gestión de desarrollo federal.

También arribó en el día de ayer a la localidad de El Calafate una de las figuras emblema del periodismo de espectáculos, la periodista Catalina Dlugi, quien durante 25 años fue presentadora de estrenos de cine y que por estos días se encuentra en El Calafate, cubriendo el Festival.



"Me siento muy bienvenida, llegué esta mañana y pude ver ese amanecer hermoso que tienen ustedes acá" dijo en su saludo a El Mediador. "La última vez que vine, fue en el 78', yo trabajaba en la época del operativo "Marchemos a las fronteras" del conflicto con Chile. Yo trabajaba en Radioalandia, antes de trabajar en televisión e hicimos un recorrido desde Abrapampa en Jujuy, hasta Comodoro Rivadavia, todo por la ruta 40 y llegamos acá, conocimos el Glaciar, que es algo que no te podés olvidar nunca en la vida. No había lugares para alojarnos, nos dieron un lugarcito en un galpón de Gendarmería y la verdad es que hoy veo todo de ensueño"



"Yo no puedo vivir sin ver cine. Un día que no puedo ver una película para mí es un día rarísimo. Yo veo de a dos o tres películas por día. Es parte de mi trabajo y lo disfruto"



La periodista contó que ya pudo ver casi todos los cortos y películas que se presentarán en este Festival y señaló que esta muestra tiene un acento muy particular en la inclusión. Es de un muy buen nivel, no se lo pierdan".





Desde la organización del Festival también se hizo mención a la necesidad de la prórroga a asignaciones para industrias culturales. Se trata de una medida, que se implementó en 2021 y que permitió fortalecer a la industria audiovisual durante la emergencia sanitaria, y que se transformó en una herramienta vital para dotar de recursos a un sector que requiere del sostenimiento mediante políticas públicas.



Estas asignaciones específicas, que garantizan la continuidad de los recursos que se distribuyen de manera federal y equitativa en todo el territorio nacional, dejarán de ser percibidos por los organismos el 31 de diciembre del 2022 (Ley 27.432 de 2017) si la prórroga no es votada en el Senado antes de fin de año.



Aquí disponible toda la programación del Festival y la agenda de proyecciones: https://cineentreglaciares.com/programacion-2022/