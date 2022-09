"Desde la primera hora y de forma contundente hemos repudiado desde el Partido Obrero este atentado. Es realmente muy grave y tiene conmocionado a todo el país, más allá de las profundas diferencias ideológicas que tenemos con el Kirchnerismo, el hecho es repudiable y no lo podemos dejar pasar" señaló el referente del Partido Obrero de Santa Cruz, Omar Latini, en comunicación con EL MEDIADOR.



Latini consideró que "se trata de sectores que tienen un trasfondo ideológico fascista, que son los que han bregado por armar las brigadas antipiqueteras, y que tiene un alcance continental, sobre todo teniendo en cuenta la procedencia de este personaje"



"Nosotros vamos a seguir llevando adelante los reclamos al gobierno municipal, provincial y nacional, pero de ninguna manera vamos a avalar un atentado de estas características"



"No nos vamos a movilizar porque entendemos que ahí hay una jugada de plantear no el repudio al atentado, sino un aval a un gobierno que está cerrando una vuelta más al ajuste contra la clase trabajadora", explicó Latini.



"Lamentablemente, tenemos enquistados en los partidos, a algunos personajes y en el accionar cotidiano tenemos que repudiarlos y nombrarlos con nombre y apellido".