Con el Mundial de Qatar 2022 cada vez más cerca, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confeccionó y dio a conocer la prelista de 35 jugadores que definirán a los futbolistas definitivos para representar al país en la cita mundialista.

Mediante una publicación de Twitter que emitió hace minutos desde su cuenta oficial la Asociación del Fútbol Argentino, la lista no arrojó grandes sorpresas aunque sí nombres que pelearán por un puesto durante los próximos meses.



A los de siempre, los históricos, como Lionel Messi, capitán y referente, se le sumaron otros apellidos que no son fija, pero que Scaloni quiere ir viendo, como es el caso de Enzo Fernández, el ex River que se asentó en el Benfica y está bien visto en el cuerpo técnico de la Selección.

Otro es Thiago Almada, ex Vélez, hoy en Atlanta United. Paulo Dybala, quien encontró su lugar en Roma, es otro de los que aparece en la prelista.

Vale recordar que de cara al desembarco del elenco albiceleste en el país asiático para disputar el campeonato mundial, primero afrontará lo últimos dos amistosos de preparación, que servirán para definir la lista.

Las fechas FIFA marcan que la Scaloneta enfrentará a Honduras el 23 de septiembre en Miami, y con Jamaica lo hará el 27 del mismo mes pero en Nueva York.

FUENTE: Ámbito.