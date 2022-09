En horas de este mediodía, se desató un incendio en una vivienda ubicada en la calle 27 y 52 en el barrio Bicentenario II.



El #MóvilElMediador dialogó con Miguel Ángel, el vecino, propietario de la vivienda. "Desgraciadamente, se me quemó la casa, como nos vive pasando en los asentamientos, queremos que vea el Estado, que nos den una mano con el tema de la luz, el gas, y no pasen más estas situaciones. No solo lo padezco yo, sino muchas familias"



"Si alguien quiere colaborar de alguna u otra manera con materiales, pueden comunicarse conmigo al 2966 722825" La familia está compuesta por Miguel Ángel, su esposa y tres niños de 14, 12 y 10 años.



"Hay compañeritos de mis hijos que ya se ofrecieron para cobijarlos, yo me quedaré en mi casita, para cuidar"