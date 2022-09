En el día de hoy en la Caja de Servicio Sociales asumirá el nuevo directorio, lo que generará un cambio importante dentro de la estructura de la obra social. Según Hugo Jerez, Vocal por los activos de la Caja de Servicios Sociales, en comunicación con EL MEDIADOR dijo “será un desafío para el directorio que todo esto no haga que la gente extrañe una intervención”.

Jerez comentó sobre la asunción del nuevo directorio “es empezar un camino, que tiene dos años, ojalá que todo lo que hablamos con la gente y nos comprometimos a cambiar, podamos hacerlo junto al directorio y empezamos a trabajar, ordenar, administrar, transparentar y que la gente participe”. Además, dijo “queremos empezar un camino para que los que sigan y sean electos después de nosotros puedan tener una base seria y firme para cambiar”.

Para concluir el Vocal por los Activos de la CSS dijo “hemos tratado de solucionar problemas bastantes complejos, a veces a uno le da tristeza ver como la Caja no da soluciones a esos problemas”. A su vez comentó “las intendencias tienen que hacer su aporte, hace años que no lo hacen, tiene que haber una solución a este problema. Esos aportes son el 25% o 30% del dinero de la Caja, si no está financiada la cosa no funciona y son muy altos los gastos de salud con los valores de ahora”.