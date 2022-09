Ayer, en instalaciones de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos (Aconcagua 1264), se llevó a cabo el acto de firma de convenios y entrega de adjudicaciones a arrendatarios de tierras fiscales, incluidos en el Programa de Regulación Impositiva de Ocupación de Tierras (PRIOT).

Este programa fue oportunamente pensado y creado por la Municipalidad de Río Gallegos, como un plan de regularización tributaria destinado específicamente a los contribuyentes que se encuentran en carácter de arrendamiento. Por eso, la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, a través de la Dirección de Tierras y Catastro, realizó a su debido tiempo una actualización de datos, estableciendo que son alrededor de 600 los vecinos que se encuentran bajo esa figura y que no cuentan con la adjudicación en venta. El PRIOT busca ordenar esta situación. En todo este proceso participan la Dirección de Recaudaciones, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Legal y Técnica, entre otras áreas municipales.

El acto estuvo encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner y el intendente Pablo Grasso. Asimismo, estuvieron presentes el ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Leandro Zuliani; la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa; la presidenta del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Grasso. Concejales, secretarios, jefes y directivos de distintas áreas comunales.

En primera instancia, fueron firmados tres convenios vinculados con el siguiente paso del programa, que básicamente está relacionado con el de regularizar la situación de cada contribuyente, que fueron rubricados entre la Municipalidad y el Colegio Profesional de Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura (CPAIA); el Colegio de Agrimensores de Santa Cruz, y el Colegio Profesional de Técnicos.

En la oportunidad, el intendente comenzó su alocución aclarando que la firma con esas entidades se da “para que los contribuyentes puedan acceder a una rebaja en los importes” de los trabajos y gestiones que necesitarán.

Luego, valoró el esfuerzo de las vecinas y vecinos que ahora se verán beneficiados por esta acción política a través del PRIOT y repasó: “Cuando se fueron a vivir a esos lugares no había nada, seguramente que era todo pampa, su casa era la última de todas. El hecho de haber construido en la adversidad y hoy estar viviendo este momento con ustedes, y con Alicia (quien estaba en Desarrollo Comunitario del Municipio en ese momento), es muy importante. Incluso el ex intendente Freddy Martínez -quien no pudo estar en la ceremonia-, envió saludo a todos ustedes. Entonces estamos agradecidos de poder dar esta oportunidad y que puedan ver la mano solidaria del Estado, a sabiendas que siempre se han acercado y se han preocupado por su situación”.

“Hoy ya van a poder firmar y entregar la adjudicación en venta. Ya va a ser de ustedes, la van a poder pagar y definitivamente ser dueños de sus casas que tanto les costó construir. Tanto que pelearon por eso, siempre criaron a sus hijos, ahora están con sus nietos”, enfatizó el jefe comunal quien finalmente agradeció la participación de todos.

Entre tanto, la gobernadora también se mostró contenta con la iniciativa comunal y agradeció al intendente la invitación “porque justo en la época que se adjudicaban estas tierras Néstor (Kirchner) era Intendente y yo estaba en la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio empezando y con muchas ganas. Entonces, poder dar estas tierras en adjudicación hoy la verdad que me parece algo maravilloso. Porque tener el patrimonio de lo que es tuyo es bien diferente a estar alquilando, porque nunca sentís que es tu parte; más allá de que hiciste tu familia acá, tuviste tus hijos y nietos, pero de acuerdo con las normas legales pasaba que solamente se podía dar en alquiler la tierra”, reseñó.

“Sin embargo -continuó-, todos han hecho su hermosa casita, con esfuerzo, ganas y la esperanza de tener algún día es título de propiedad. Así que Pablo: gracias por invitarme. Y a ustedes, los felicito de corazón: propietarios de los terrenos de la ciudad de Río Gallegos, que por los hechos y por derechos, les corresponde”, finalizó.