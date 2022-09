La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó que se refuerce la custodia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de conocerse una amenaza de muerte realizada al 911 este lunes por la tarde contra la titular del Senado. Ocurre a poco menos de dos semanas del intento de magnicidio ocurrido el jueves 1 de septiembre cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces un arma a centímetros de la cabeza de la exjefa de Estado, en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

La medida, que no solo abarcará a la vicepresidenta sino también a su familia, fue solicitada a raíz de un llamado al 911 en la Ciudad de La Plata en el que una mujer amenazó de muerte a la expresidenta.

Según consignó Infobae, el ministerio de Seguridad de la Nación le envió la grabación a la jueza Capuchetti, quien escuchó el audio de la amenaza de muerte contra la exmandataria y acto seguido ordenó reforzar su custodia y la de su familia. El oficio elevado por la magistrada está bajo análisis del ministerio. Por el momento se desconoce la identidad de la mujer.

Además, este lunes surgieron nuevas pruebas en la investigación, entre las que se desprenden dos chats entre el agresor y su pareja, Brenda Uliarte, donde se confirma que ambos intentaron llevar a cabo otros ataques contra la expresidenta en los días previos al hecho ocurrido el primer día de septiembre.

De acuerdo a información divulgada por C5N, los mensajes dan cuenta de un intento de asesinato ocurrido el 27 de agosto, durante la noche en la que la vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido", dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

"¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", sostiene otro mensaje detectado por la justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Secreto de sumario

Con la incorporación como prueba del contenido del teléfono de Uliarte, la jueza Capuchetti decidió reimplantar el secreto de sumario en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner.

"El teléfono de ella es muy contundente", afirmó a la prensa una fuente de la investigación que, sin revelar detalles, aseguró que confirma su participación en el intento de asesinar a la expresidenta, a la vez que aseguró que se trata de un material que la coloca como participante activa de distintos grupos de "heaters".

En las últimas horas el diario Página/12 había revelado que en celular Xioami Note 9 de Uliarte se encontraron frases como "tenemos que generar hechos, no protestas" y "basta andar puteando, hay que tirar molotov en la Rosada".

FUENTE: Ámbito.