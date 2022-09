El pasado sábado 10 de septiembre, los jubilados de la provincia cobraron los aumentos salariales, que fueron establecidos en las paritarias de cada sector. En este sentido, Viviana Carabajal, la Vocal Pasivos ante la Caja de Previsión Social, en comunicación con EL MEDIADOR, manifestó que “fue en su mayoría un 10 %, porque, por ejemplo, Vialidad cobró un 8 %. La Caja aplica lo que cierra cada gremio”.

“Nosotros por ley cobramos movilidad automática según nuestro artículo 122 de nuestra ley previsional con el compañero en actividad, entonces lo que ellos resuelven en mesa paritaria automáticamente lo cobra el jubilado, entonces la Caja aplica cada una de las escalas según cierren los activos”, enfatizó

En otro eje, habló sobre su objetivo de ir por el nuevo mandato como Vocal de los Pasivos ante la Caja de Previsión Social, destacó “por el trabajo como yo tengo, un poco el tema de los avales está designado a mi gente más cercana, mi esposo, jubilados, compañeros del interior, no tengo número concreto ahora”. Vale recordar, que la fecha límite para presentación de la lista es hasta el 14 de octubre a las 18:00 horas, en este sentido, puntualizó “no estoy tan pendiente ahora de las elecciones, el trabajo como vocal me lleva mucho tiempo”.

En torno al certificado de supervivencia, apuntó “estaba trabajando para ver si se podía hacer por intermedio de OSIC, pero viene muy lento y todavía no hay fecha, no se si va a haber este año, todavía no hay nada concreto”.

“Tengo a favor que el jubilado ya me conoce, sabe quien soy, cómo trabajo y cómo les he cumplido en estos casi cuatro años de gestión. Esto lo tengo a mi favor, obviamente tengo una nueva propuesta para la nueva gestión porque el Covid-19 me cerró muchas puertas, me llevó a ir a la segunda vuelta porque siento que tengo muchas cosas que tengo que hacer, que no pude por la pandemia”, concluyó.