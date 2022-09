Río Gallegos: Trabajos de mantenimiento en el espejo de agua de la Plaza San Martín

En el lugar, personal de distintas áreas operativas procedió al vaciado, limpieza y retiro de residuos y escombros del fondo del espejo. Ahora, se trabaja en la colocación de un impermeabilizante y el mantenimiento de los sistemas para luego proceder al llenado.

En el lugar la directora de Construcciones, Micaela Soto, explicó que “desde hace un par de días venimos trabajando en la Plaza San Martín. Después del receso invernal había que reacondicionarlo. Se procedió a la limpieza del lago artificial en su totalidad, y ahora se está recubriendo con una membrana que se aplica en dos manos y que sirve para impermeabilizarla y que no se formen hongos. Se cambiaron además todas las estructuras y se verifica la instalación de cables para las luces y la fuente. Trabaja en el lugar personal de Albañilería, Metalúrgica e Instalaciones. El viernes próximo está estimado que comencemos con el llenado del lago. Este proceso demora dos o tres días hasta que llegue al nivel. En esta labor, además, se instalarán unos filtros para no tener problemas con las hojas y que no se tapen los desagües”, dijo.

Para finalizar, la funcionaria llamo a la responsabilidad ciudadana para el cuidado de estos espacios. “La idea del encendido es llevarlo adelante el próximo 21 de septiembre. La Plaza quedó hermosa, es un lugar que todos disfrutamos, por lo que es necesario el cuidado y la vigilancia del vecino. Es que encontramos mucha basura, mucho papel y escombros. El compromiso debe ser de ambas partes: de la comunidad y del Estado. Es la manera de llegar a destino y no estar reparando lo que ya se arregló. Los adolescentes disfrutan mucho de esta plaza que ha cambiado; antes estaban tirados en el césped y ahora tienen infraestructura óptima para disfrutar y descansar”.

Embellecimiento del boulevard de la avenida San Martín

Además, avanzan los trabajos de forestación y embellecimiento en el nuevo Boulevard de la avenida San Martín. Esta mañana agentes del área de Espacios Verdes procedieron a la colocación de piedras blancas en los canteros ubicados entre Avenida Kirchner y Alfonsín, para proteger los sistemas de riego y darle un toque especial al paisaje urbano.