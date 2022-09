Hace algunos días, se realizó un relevamiento de la Reserva Geológica para constatar las obras que se vienen realizando y definir detalles de las labores de reacondicionamiento de senderos y emplazamiento de miradores en la Laguna Azul, atractivo turístico que se encuentra a pocos kilómetros de Río Gallegos.

Al respecto, la directora de Turismo local, Mercedes Neil, en diálogo con EL MEDIADOR, expresó “la idea es potenciar todos los atractivos turísticos que tenemos no solamente los que estan dentro del ejido urbano, muchos turistas y riogalleguenses van, nos parece oportuno que la gente disfrute un momento agradable y con todos los servicios”.

Siguiendo esta línea, Neil aseguró que “la idea es que cuenta con baños, espacio para picnic, también senderos y miradores, porque es peligroso si no hay un buen control porque no es una tierra firme, hay precipicios, no solo para potenciarlo turísticamente, sino para cuidar la flora y fauna de la reserva, y para cuidar a los vecinos que se acerquen en la Laguna Azul”

“Se trabaja en conjunto con Vialidad, la UNPA, Consejo Agrario Áreas Protegidas y la Secretaria de Turismo de Santa Cruz, todos trabajamos en un rol específico, el Municipio va a estar a cargo del reacondicionamiento de senderos, los miradores y la zona de picnic, por eso fuimos con Áreas Protegidas para que nos orienten y nos marquen, porque la idea es trabajar articuladamente”, manifestó.

Respecto a la puesta en valor de esta reserva: “La idea es que el turista cuando ingrese pueda acceder a un Centro de Interpretación, que haya un guardaparque cuidando el lugar, y donde va a ser la zona de picnic se puede ver las rocas volcánicas. Ponerlo en valor y dar los servicios también hace que lo cuidemos”

“Ahora estamos reacondicionando senderos, miradores y la obra de lo que serán los servicios, calculamos que a fin de año estará avanzado ese tema”, comentó la directora de Turismo local.

Potenciar el turismo de Río Gallegos

Entre otro de los temas, destacó que se está trabajando para realizar obras en Cabo Vírgenes “en 20 días inicia la temporada, también trabajamos promocionando en otras localidades Río Gallegos, estuvo un equipo en el aniversario de Puerto San Julián, están regresando de Expo Comodoro otro equipo, y nosotros nos vamos a la Feria Internacional de Turismo que se hace en Buenos Aires”.

“Queremos ser los nexos en otras provincias para ir a otras localidades para promocionar Río Gallegos. También los citys están en marcha de jueves a domingos hasta fin de año que serán a demanda, pero la idea es que salgan y las personas tengan una actividad para realizar”, apuntó Neil.

“Cuando hay un evento, desde la Dirección de Turismo acompañamos para que las personas que vengan en esa semana tengan una actividad turística. Entonces nos sirve mostrarles y acercarles los atractivos que tenemos, el turismo es transversal y siempre nos va a ayudar este movimiento de actividades en la ciudad”, finalizó.