ADOSAC provincial llamó a un paro docente de 72 horas debido a la falta de respuestas ante su pedido por la reapertura de las mesas paritarias, aunque está sujeto a la reunión conciliatoria del día para confirmar la realización del paro o no. Mariela Copa, secretaria gremial de la ADOSAC Provincial, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “dependiendo de lo que pase hoy puede cambiar las decisiones tomadas para esta semana”.

Copa comentó sobre la decisión de un paro docente de 72 horas: “Venimos pidiendo e insistiendo en la apertura de las mesas de negociación paritaria desde julio, veníamos con medidas de 24 y 48 horas y seguíamos sin esta convocatoria. Pasamos todo el mes de agosto sin una convocatoria, sin una oferta concreta, pero con amenazas de quitarnos la personalidad gremial por no acatar conciliaciones”.

Y continuó: “La semana pasada tuvimos nuestro congreso provincial en donde veíamos alguna forma de forzar a que nos llamen para una recomposición salarial”.

Por otro lado, ahondó sobre las problemáticas que atraviesa el docente actualmente: “Un docente está cobrando alrededor de 70 mil pesos, dependiendo la variedad de las zonas, el costo de la canasta básica familiar es de 110 mil pesos. Las ofertas que nos han alcanzado es llegar a los 110 mil en enero de 2023, cuando son números que manejamos desde mitad de año para acá”.

“La implementación de la jornada extendida que se ha estado aplicando paulatinamente en algunas escuelas y creemos que no se ha cumplido en el objetivo. También hemos denunciado de que no se está garantizando los espacios físicos, no tienen los recursos sanitizantes y de personal”, mencionó.

Para concluir, la secretaria gremial de la ADOSAC Provincial comentó sobre la posibilidad de cambiar la decisión de tomar esta medida de fuerza: “Hoy está el llamado a la audiencia por la conciliación, nuestro congreso ha determinado que de acuerdo a las respuestas o no que tengamos de los paritarios por parte del gobierno, se determinara nuestro plan de acción”.