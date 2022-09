La vecina riogalleguense, Nadia Cid, continúa en la lucha hace años con una enfermedad poco frecuente que la llevó a estar internada en Buenos Aires para recibir un trasplante bipulmonar a fines de 2019. Ahora, es a través de sus redes sociales que contó que tendrá que seguir haciéndose controles de por vida en Buenos Aires.

Nuevamente la joven llamó a la solidaridad de los vecinos de Río Gallegos porque en esta oportunidad realizará un bingo solidario para recaudar los fondos necesarios para costear su próximo viaje a Buenos Aires el próximo mes de octubre.

Cid dialogó con EL MEDIADOR y contó “la Caja me reconoce el hotel, pasajes y parte de comida, yo me tengo que solventar el transporte. Tengo miedo de andar en colectivo y subte porque tengo el trasplante y cualquier bicho que pase me lo puedo agarrar”.

“Desde la obra social siempre están para mí. Cuando fui al trasplante, me tuvieron que pagar antes de hacerlo porque sino no me recibían en el Favaloro y, por ello, no tuve ningún problema. Ahora el tema del transporte siempre queda del lado de uno y, como tengo que pagar las cuotas del Procrear, tengo que pagar la cuota y demás”, puntualizó.

El bingo solidario será el 15 de octubre a las 20:00 horas a través de su cuenta de Facebook “Nadia Cid”, “la derivación seguro me sale para fin de mes así que lo hago antes. Además, porque la gente me pide que espere a que ellos cobren, seguro lo hago en ese lapso”, explicó y contó cómo se encuentra por estos días: “Últimamente me pasó de tener alto el tacrolimus, entonces por ello tengo que tomar pastillas de por vida”.

Respecto a su rutina diaria precisó todos los recaudos que tiene que seguir: “Tengo que comer comida fresca, si voy a un restaurante tengo que ver quién cocina y tiene que ser comida fresca, tengo que tener recaudos porque sino todo lo que logré hasta ahora se puede echar para atrás”.

El Presidente del Multimedio Tiempo y de El Mediador va a estar colaborando con Nadia Cid para que la joven pueda solventar sus gastos en su próximo viaje a Buenos Aires. “Desde ya agradezco a todos su colaboración”, expresó la joven.

Para aquellos que quieran colaborar con Nadia pueden hacerlo con solo 300 pesos y los números se pueden adquirir comunicándose con ella o su pareja al celular 2966408838.