"El que más padece la inflación es el que tiene un ingreso fijo. Estoy preocupado y me estoy ocupando por eso, pero no olviden lo que hemos hecho", dijo el Presidente al inaugurar el primer paso bajo nivel del municipio bonaerense de Escobar.

"Costó demasiado la democracia para que, a esta altura, no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos; no con los que piensan como uno", afirmó Alberto Fernández, quien llamó a "trabajar juntos" y dialogar entre todos los sectores.