A cuatro meses de oficializar su romance, aseguran que Rodrigo De Paul anunciaría su separación de Tini Stoessel para priorizar su carrera deportiva. Sobre todo luego de las polémicas que protagonizó en el último tiempo, por sus apariciones en los medios, sus problemas con Camila Homs -su exmujer- y su tardía incorporación a los entrenamientos del Atlético Madrid por acompañar a su novia a una entrega de premios.

"Esto le está trayendo a De Paul más problemas de lo que se esperaba. Por lo que me cuentan los comentaristas deportivos, en los últimos partidos no fue tenido en cuenta en el Atlético Madrid y estarían enojados los dirigentes de ese club. Pero lo que más preocupa es que se viene el Mundial de Qatar", reveló Guido Záffora en Es por ahí.

Sin embargo, el periodista sostuvo que el anuncio no sería inminente, sino que el jugador de la Selección Argentina esperaría a que termine su participación en la Copa del Mundo para hacer pública su decisión y así, evitar el asedio mediático.

Esta no es la primera vez que se rumorea que el deportista quiere terminar su noviazgo. Sin ir más lejos, Tini asistió en agosto a la última entrega de los Premios Gardel y, cuando le preguntaron si estaba enamorada, se limitó a responder que estaba "muy bien" y que quiere al futbolista con "todo su corazón". Y esa falta de definición disparó todo tipo de especulaciones.

"Lo que está haciendo Rodrigo De Paul es empezar a trazar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero él quiere que lo ayuden por lo menos a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo", contó Adrián Pallares en Socios del espectáculo y aseguró que el deportista habría confesado que se equivocó al iniciar una relación con Stoessel.

Por su parte, Rodrigo Lussich sumó: "La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini, que no confirmó estar enamorada de De Paul. Todo esto para que cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón".

Y al hacerse eco de lo que sucedió en la TV argentina, De Paul decidió salir a dar su versión a través de su cuenta de Twitter. "FALSO, una más y van.. hasta qué punto son capaces por un clic", escribió.

Mientras que Stoessel decidió no meterse en la polémica. Lo cierto es que en plena gira por Latinoamérica, finalmente aclaró públicamente sus sentimientos: "Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente, y estoy feliz".

FUENTE: ámbito.