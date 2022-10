Shakira estrenó “Monotonía”, un tema sobre el desamor con indirectas a Gerard Piqué

Shakira estrenó “Monotonía”, su nuevo tema en colaboración con Ozuna. La canción se trata sobre el desamor y tiene algunos pasajes autorreferenciales sobre el fin de su relación con Gerard Piqué.

“No fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía...”, expresa en las primeras estrofas.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, “Este amor no ha muerto, pero está delirando”, “Todo está frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya”, “Yo te quiero, pero me quiero más a mí”, son algunas de las frases que expresa Shakira al ritmo de la bachata mientras en el videoclip camina con el corazón en la mano.

Shakira orgullosa de “Monotonía”

Tras el lanzamiento de su nuevo tema, Shakira agradeció la colaboración de Ozuna y el apoyo de sus fieles seguidores. “Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste”, escribió en un posteo junto a un emoji de corazón.

Shakira y Gerard Piqué, la historia de amor que terminó de la peor manera

La ahora expareja se conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción “Waka Waka”. Oficializaron su relación en 2011, cuando ella se mudó a Barcelona. En 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.

“Supe que él sería el único hombre para mí. Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, detalló la artista en una entrevista hace un tiempo.

Gerard Piqué, por su parte, reveló que quedaron flechados el momento que se vieron: “Era complicado imaginarlo y prever el futuro. Pero hubo química desde el principio”.

Sin embargo, en junio, tras 12 años juntos, confirmaron su separación con un comunicado. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron.

FUENTE: TN.