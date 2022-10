Dr. Jorge Trevotich: “Se dejó de buscar a Marcela desde el primer día de investigación”

A 1 año y 5 meses de la desaparición de Marcela López Frey de 61 años de edad y que hasta el día de hoy no hay indicios de su paradero. Fue el 22 de mayo del 2021 cuando alrededor de las 22:00 horas la familia de Marcela se acercó a la División Comisaría Sexta para realizar la denuncia por su desaparición. Hasta el momento no se conoce su paradero, y la investigación parece estar parada ya que aún no hay novedades.

Al respecto, el Dr. Jorge Trevotich, abogado de la familia, dialogó EL MEDIADOR quien brindó más precisiones sobre las últimas novedades del caso. “La situación de investigación judicial sigue como el primer día, sin ninguna novedad ni rastros de Marcela, y sin que se haya buscado otra hipótesis que no sea de un presunto asesino”, comentó.

Y prosiguió: “Nosotros dejamos varios meses de ir al Juzgado a insistir con la causa, dejamos un tiempo de visitar con los hijos de Marcelo para ver si había un avance en la investigación, hasta ahora jamás hubo nada, ni un avance ni un indicio”.

“Estamos convencidos de que no fue un suicidio, no hay pruebas ni indicios de que ha sido así”, expresó el abogado de la familia de Marcela y agregó “se dejó de buscar a Marcela desde el primer día de investigación, la hipótesis es que se suicidó, pero la tendrían que haber descartado por los perros. Los rastros seguidos por estos canes llevaron al domicilio de José Luis Balado, su expareja, como último lugar al que había asistido Marcela”.

“Nos informaron que el maxilar humano que fue encontrado, era de una mujer más joven que Marcela y la muerte había sido de mayor tiempo. Este maxilar no llama la atención porque era femenino, pero en Mendoza pasó a ser masculino”, contó.