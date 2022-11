La policía de la provincia de Buenos Aires encontró hoy el cuerpo de Eliana Isabel Pacheco cuando rastrillaban una zona descampada en La Plata, confirmaron fuentes de la investigación a LA NACION. La joven de 24 años había desaparecido el domingo pasado, tras tomar un remis.

El hallazgo se produjo en un zanjón, en las intersección de las calles 203 y 38 en la periferia de esa ciudad, cerca de donde ayer se halló su DNI y donde ahora trabaja la fiscal a cargo de la causa, Virginia Bravo.

Fuentes policiales indicaron que la zona ya fue perimetrada y, de acuerdo a imágenes tomadas en en lugar por un móvil de LN+, los expertos de la Policía Científica trabajan en la búsqueda de más indicios antes de que el cuerpo sea trasladado a la morgue municipal.

La desaparición de Eliana

Eliana Pacheco, madre de dos niños, era buscada desde el domingo pasado. De acuerdo al testimonio de la familia y a lo registrado por una cámara de seguridad en la vía pública, salió de su casa por la tarde y se tomó un remise hasta una feria de ropa ubicada en la intersección de las calles 52 y 208. Una hora después de haber salido de su casa, Eliana no contestó más los mensajes.

Si bien en un primer momento se sospechaba del remisero, en las imágenes de una cámara se comprobó que llegó a su destino y se la ve charlando con otra persona hasta que se separan y ella toma otro rumbo.

En la semana, cuando ya había trascendido su búsqueda, la familia recibió un mensaje de una mujer que les decía que no la buscaran más.

“Tu hermana está de caravana con nosotros, ni la busques”, fue el mensaje que fue enviado por una joven que dijo que era amiga de Eliana y dijo llamarse Yamila. La policía puso determinar que la llamada se realizó desde un domicilio en el barrio La Favela, por lo que fue allanado pero no encontraron rastros de la joven.

“Ella siempre me avisa si va a tardar en llegar o dónde está porque me deja los nenes a mí. El domingo se quería llevar a la nena pero le dije que la deje, que hacía mucho calor, así que se quedo conmigo. Yo la llamé porque era raro que no contestara y ya a las 18 tenía el teléfono apagado”, relató Liliana, la madre de la joven, a una radio local en la semana.

Ayer por la mañana, las fuerzas de Seguridad comenzaron a realizar un rastrillaje en un descampado de 183 entre 47 y 49, donde la antena de telefonía registró por última vez la conexión del celular de Eliana. Con la continuación del operativo hoy a la mañana y el hallazgo de su cuerpo, comienza otra etapa investigativa en el caso.

Por su parte, la pareja de Eliana, Maximiliano Videla, quien está preso en la Unidad Penitenciaria 26, de Olmos, publicó en sus redes sociales que confiaba en que la encontrarían viva.

“Amor, perdón si a veces te trato mal, si a veces quiero tirar todo a la basura. Donde quieras que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá, mujer y compañera del mundo”, escribió.

Liliana en ua entrevista radial que Videla estaba por terminar de cumplir una condena y que ya había sido indagado en el marco de la búsqueda.

